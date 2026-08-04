Με κατεπείγουσα επιστολή του ως εισηγητής της Επιτροπής Οικονομικών για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς ζητά από τους Ευρωπαίους Επιτρόπους Οικονομικών Valdis Dombrovskis και Piotr Serafin την παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά: «Οι καταστροφικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει ζημιές σε γεωργία, κτηνοτροφία, κατοικίες, επιχειρήσεις, υποδομές. Απαιτείται άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση»

Η επιστολή του Έλληνα Ευρωβουλευτή, έχει ως εξής:

«Κύριοι Επίτροποι,

Η πατρίδα μου, η Ελλάδα, όπως θα γνωρίζετε από σχετικές ανταποκρίσεις αλλά και ενημερώσεις, βιώνει τις τελευταίες ημέρες μια τεράστια φυσική καταστροφή λόγω των εκτεταμένων πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί σε πολλές περιοχές και ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους 5 άνθρωποι.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει ζημιές στη γεωργία, την κτηνοτροφία, σε κατοικίες, επιχειρήσεις, αλλά και υποδομές. Απαιτείται άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση.

Σας ζητώ, με την επιστολή μου αυτή, την άμεση ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης λόγω φυσικών καταστροφών, ώστε να δοθούν άμεσα αποζημιώσεις, όπως ορίζουν οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης».