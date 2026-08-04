Τη δημιουργία ενός ειδικού ευρωπαϊκού μηχανισμού, ο οποίος θα ενεργοποιείται όταν οι μεταναστευτικές ροές χρησιμοποιούνται ως μέσο πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός επισημαίνει ότι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως εκείνες που καταγράφηκαν στον Έβρο το 2020, στις θαλάσσιες διαδρομές από τη Λιβύη και κατά την εισβολή μεταναστών στη Θέουτα της Ισπανίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα να προχωρά σε «σφράγιση» των συνόρων, προσωρινή αναστολή της εξέτασης αιτημάτων ασύλου και άμεσες επιστροφές.

Η τοποθέτησή του έγινε μετά τη δημοσίευση άρθρου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Politico, στο οποίο τίθεται το ζήτημα της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού και της αποτελεσματικότερης προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων. Ο κ. Πλεύρης, ο οποίος εκπροσωπεί σήμερα την Ελλάδα στην τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών, αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός με την παρέμβασή του «αναδεικνύει την ανάγκη να καλυφθεί ένα βασικό κενό της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ που ούτε το σύμφωνο καλύπτει. Την περίπτωση της εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών είτε από ξηρά είτε από θάλασσα».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή απάντηση σε αντίστοιχες κρίσεις πρέπει να είναι άμεση και αποφασιστική. «Η ΕΕ θα πρέπει με γενναιότητα σε αυτές τις περιπτώσεις να προχωρά στην αναστολή εξέτασης ασύλου και την άμεση επιστροφή των παρανόμων μεταναστών, παράλληλα με τη θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ», σημειώνει.

Η ανάρτηση του κ. Θάνου Πλεύρη έχει ως εξής:

«Ο @PrimeministerGR με το άρθρο του στο @POLITICOEurope αναδεικνύει την ανάγκη να καλυφθεί ένα βασικό κενό της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ που ούτε το σύμφωνο καλύπτει. Την περίπτωση της εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών είτε από ξηρά είτε από θάλασσα. Η ΕΕ θα πρέπει με γενναιότητα σε αυτές τις περιπτώσεις να προχωρά στην αναστολή εξέτασης ασύλου και την άμεση επιστροφή των παρανόμων μεταναστών, παράλληλα με τη θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Το πράξαμε ως Ελλάδα στον Έβρο και στις ροές από Λιβύη, όταν κρίθηκε αναγκαίο. Σήμερα και στη Θέουτα η επιστροφή των μεταναστών γίνεται χωρίς υποβολή και εξέταση ασύλου και κανένας σωστά δεν διαφωνεί, καθώς αυτό θα σήμαινε κατάρρευση της διαδικασίας συνόρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλουμε ως ΕΕ να αναπτύξουμε μηχανισμούς σφράγισης των συνόρων, αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών».