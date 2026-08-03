Σκληρή απάντηση στο ΠΑΣΟΚ για τον νέο μηχανισμό κάλυψης των κοινωνικών εκπτώσεων στην ακτοπλοΐα έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική παρέμβαση αποσκοπεί στην προστασία των επιβατών και στη συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

«Το ΠΑΣΟΚ, στην προσπάθειά του να ασκήσει αντιπολίτευση, επιλέγει να διαστρεβλώσει μια κυβερνητική παρέμβαση που είχε έναν και μόνο στόχο: να προστατεύσει τους πολίτες και να αναλάβει το κόστος μιας κοινωνικής πολιτικής που η ίδια η κυβέρνηση επιβάλλει στις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι κοινωνικές εκπτώσεις για τους φοιτητές, τα άτομα με αναπηρία, τις πολύτεκνες οικογένειες και τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων δεν αποτελούν εταιρική κοινωνική ευθύνη των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων. Αποτελούν κοινωνική πολιτική του Ελληνικού Κράτους, η οποία επιβάλλεται από τη νομοθεσία.

Όταν το κράτος επιβάλλει υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, οφείλει να προβλέπει και τον νόμιμο τρόπο κάλυψης του κόστους εφαρμογής τους. Αυτό ισχύει και στις υπόλοιπες μεταφορές, όπως οι αστικές συγκοινωνίες, τα ΚΤΕΛ και ο σιδηρόδρομος. Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση.

Ο μηχανισμός που θεσπίσαμε είναι απολύτως διαφανής. Δεν αποζημιώνει κέρδη ούτε επιδοτεί τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Καλύπτει αποκλειστικά το πραγματικό κόστος των υποχρεωτικών κοινωνικών εκπτώσεων, βάσει πραγματικών εισιτηρίων, δικαιολογητικών και αυστηρών ελέγχων.

Την ώρα που η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στην αγορά καυσίμων και να αυξάνει το λειτουργικό κόστος της ακτοπλοΐας, η κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας το κόστος των κοινωνικών εκπτώσεων, επιτυγχάνει ταυτόχρονα την αποφυγή της μετακύλισης της αύξησης του κόστους των καυσίμων στους επιβάτες. Χάρη σε αυτή την επιλογή, αποφεύχθηκαν αυξήσεις στους ναύλους και χιλιάδες συμπολίτες μας μπόρεσαν να ταξιδέψουν στα νησιά. Για εμάς, οι διακοπές στα νησιά μας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη και δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη.

Αν το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί με αυτή την πολιτική, ας το πει ξεκάθαρα στους πολίτες. Ας τους εξηγήσει ότι, κατά την άποψή του, το αυξημένο κόστος θα έπρεπε να μετακυλιστεί στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η δική μας επιλογή ήταν διαφορετική: να κρατήσουμε προσιτές τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις και να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια».

Το υπουργείο Ναυτιλίας επίσης σχετικά με το μηχανισμό αποζημίωσης των ακτοπλοϊκών εταιρειών για τις κοινωνικές εκπτώσεις επισημαίνει ότι αυτές παρέχονται σε πολύτεκνους, φοιτητές, άτομα με αναπηρία και άλλες κατηγορίες δικαιούχων και δεν αποτελούν προαιρετική εμπορική πολιτική των εταιρειών, αλλά υποχρέωση που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

Κατά συνέπεια, το κράτος, το οποίο επιβάλλει τη συγκεκριμένη κοινωνική πολιτική, οφείλει να προβλέπει και τον τρόπο κάλυψης του πραγματικού κόστους εφαρμογής της.

Η κυβερνητική πλευρά υπογραμμίζει ότι η αποζημίωση δεν συνδέεται με την κερδοφορία των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων. Το ύψος της θα υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των εισιτηρίων που εκδόθηκαν με κοινωνική έκπτωση, την πραγματική αξία της έκπτωσης, τα δικαιολογητικά των δικαιούχων και την τελική διοικητική εκκαθάριση.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι κοινωνικές εκπτώσεις δεν καθορίζονται από κάθε εταιρεία, αλλά από την ισχύουσα νομοθεσία και αποτελούν υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες εκπτώσεις.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα για μείωση του ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, η κυβέρνηση σημειώνει ότι πρόκειται για διαφορετικό εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής, το οποίο δεν συνδέεται με τον συγκεκριμένο μηχανισμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες διευκρινίσεις, το όφελος για τους πολίτες είναι διπλό: διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση των κοινωνικών εκπτώσεων και δημιουργείται για πρώτη φορά ένας πλήρως ελεγχόμενος μηχανισμός καταγραφής και εκκαθάρισης, ώστε κάθε ευρώ του Δημοσίου να αντιστοιχεί σε πραγματικό εισιτήριο και πραγματικό δικαιούχο.