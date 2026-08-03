Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του πολυτάλαντου, αυθεντικού λαϊκού καλλιτέχνη, Λάκη Χαλκιά, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από γενιές Ελλήνων και συνέδεσε τη δημιουργική του πορεία με τις αγωνίες και τους αγώνες του ελληνικού λαού.

Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε σπουδαίος εκπρόσωπος της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Ήταν η τέταρτη γενιά της μουσικής δυναστείας των Χαλκιάδων και γιος του ξακουστού κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά.

Το μεγάλο ταλέντο του και οι ισχυρές μουσικές καταβολές του τού επέτρεψαν να συνδέσει το παραδοσιακό τραγούδι με το ρεμπέτικο και το έντεχνο, ανοίγοντας νέους μουσικούς δρόμους.

Συνεργάστηκε με εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού και της μουσικής. Ξεχωριστή θέση στην πολιτιστική ιστορία του τόπου κατέχει η συνεργασία του με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο.

Ο οραματιστής μουσικός και τραγουδιστής, ο αδιαπραγμάτευτος αριστερός, ο αναγνωρισμένος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα σύνορά μας, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του και ενέπνευσε νέους δημιουργούς. Θα παραμείνει ζωντανός μέσα από το έργο του, καταλαμβάνοντας τη θέση που του αξίζει δίπλα στους μεγάλους δημιουργούς του τόπου μας.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.