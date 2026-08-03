Δεν πρόλαβε καλά καλά να αναχωρήσει από τη Λευκωσία ο Αντόνιο Γκουτέρες και ήδη η Τουρκία έχει αρχίσει με παραβιάσεις τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο και προκλητικές δηλώσεις να «τορπιλίζει» κάθε νέα προσπάθεια. «Ήταν καθήκον να έρθω στην Κύπρο για να εκφράσω την αλληλεγγύη μου. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, μεθοδολογία και ουσία», τόνισε απευθύνοντας έκκληση στους ηγέτες του νησιού. «Οι κάτοικοι θέλουν να δουν τους ηγέτες τους να κάνουν το τελευταίο βήμα, ώστε το νησί να εισέλθει σε περίοδο ειρήνης και συνεργασίας», δήλωσε πριν αναχωρήσει.

Λίγες ώρες αργότερα ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν έδωσε ξεκάθαρα την απάντησή του. «Παρακολουθούμε στενά κάθε βήμα όσων επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις στην περιοχή μας, μετατρέποντας την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών συμμαχιών και γεωπολιτικών υπολογισμών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει στάση απέναντι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, χρησιμοποιώντας για ακόμα μία φορά τη γνωστή ρητορική της Άγκυρας περί «προστασίας» των Τουρκοκυπρίων.

«Όπως συνέβη σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας και όπως έγινε πριν από 52 χρόνια, η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας», είπε με νόημα. Το περασμένο Σάββατο, κατά τη διάρκεια αντικατοχικής εκδήλωσης του Δήμου Αμμοχώστου στη Δερύνεια, σημειώθηκαν παραβιάσεις του καθεστώτος στη νεκρή ζώνη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία απογειώθηκαν από τα Κατεχόμενα, ενώ παράλληλα οι κατοχικές δυνάμεις μετέδιδαν από μεγάφωνα στρατιωτικά εμβατήρια.

Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ήταν παρών στην εκδήλωση, καταδίκασε τις ενέργειες αυτές, δηλώνοντας ότι «όσο υπάρχουν δεδομένα προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού, σίγουρα κάποιοι, οι οποίοι ασπάζονται τη διχοτόμηση της Κύπρου, κάποιοι που είναι θιασώτες της συνέχισης αυτής της απαράδεκτης κατάστασης πραγμάτων και αναφέρομαι στην τουρκική πλευρά, θα επιδιώκουν να δημιουργούν προβλήματα».

Επίσης, τινάζεται στον αέρα και η όποια προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού ο κατοχικός ηγέτης Ερχιουρμάν, ο οποίος συναντήθηκε με τον απεσταλμένο Ραφαέλε Φίτο, στην κατεχόμενη Λευκωσία, στο λεγόμενο «Προεδρικό Μέγαρο», ξεκαθάρισε ότι η τουρκική πλευρά ζητεί τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος της Διάσκεψης 5+1. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δήλωσε ακόμα ότι ο διορισμός ειδικού εκπροσώπου για την Κύπρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία νομιμότητα χωρίς τη συγκατάθεση της τουρκοκυπριακής πλευράς, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή υπονομεύει την αμεροληψία και κινδυνεύει να περιπλέξει τις προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμης διευθέτησης του Κυπριακού.

Σε ανακοίνωσή του, και το λεγόμενο «υπουργείο Εξωτερικών» του ψευδοκράτους επεσήμανε ότι η «κυβέρνηση» δεν πρόκειται να αναγνωρίσει τον Ραφαέλε Φίτο ως επίσημο συνομιλητή με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οι οποιεσδήποτε δραστηριότητες πραγματοποιούνται υπό αυτόν τον τίτλο εντός της λεγόμενης «ΤΔΒΚ» δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Αναλυτές στην Κύπρο λένε ότι δεν είχε λόγο η Άγκυρα να φρενάρει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών, εφόσον δεν αναμένονταν αμέσως εξελίξεις. Από τη στιγμή κατά την οποία αντιλήφθηκε ότι ο Γκουτέρες δεν μπορούσε να ανακοινώσει ημερομηνία για την πραγματοποίηση άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης για το Κυπριακό, τότε η τουρκική πλευρά δεν είχε λόγο να ανάψει κόκκινο. Άλλωστε, στην Άγκυρα γνωρίζουν πως ο Αντόνιο Γκουτέρες είναι στην πόρτα εξόδου και από τον Σεπτέμβριο δεν θα μπορεί να πράξει και πολλά. Αθήνα και Λευκωσία από την πρώτη στιγμή είχαν χαμηλές προσδοκίες και δεν αιφνιδιάστηκαν από τις προκλήσεις. Όπως δεν αιφνιδιάστηκαν και από τις τουρκικές παραβιάσεις που πραγματοποιούνται σχεδόν κάθε μέρα πλέον εν μέσω καλοκαιριού.

Μέσα σε αυτό το κλίμα οι ΗΠΑ ορίζουν νέο πρέσβη στην Κύπρο τον Τζον Μπρέσλοου. Η υποψηφιότητά του βρισκόταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο, καθώς είχε εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων και η Επιτροπή ενέκρινε την προώθηση της υποψηφιότητάς του στην ολομέλεια της Γερουσίας. Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Τζιμ Ρις, υπογράμμισε τη συμβολική διάσταση της επιλογής, σημειώνοντας ότι ο Τζον Μπρέσλοου θα είναι, εφόσον επικυρωθεί ο διορισμός του, ο πρώτος πολιτικά διορισμένος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής συνέδεσε την επιλογή με αυτό που χαρακτήρισε «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις της Ουάσινγκτον με τη Λευκωσία. Από την πλευρά του, ο κ. Μπρέσλοου είχε δηλώσει ενώπιον της Επιτροπής ότι θα εργαστεί για την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κυπριακής Δημοκρατίας.