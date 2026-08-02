«Ιδεολογικά και πολιτικά συνεπής. Πιστός κοινοβουλευτικός, αξιοσέβαστος αντίπαλος, ηγετική φυσιογνωμία της παράταξής του, εξαίρετος συνομιλητής, χαρισματικός αφηγητής, καλός φίλος, ευπατρίδης, λάτρης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς», τονίζει για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ο κ. Βενιζέλος προσθέτει ότι συνυπήρξαν ως γενικοί εισηγητές, «αυτός της μειοψηφίας, εγώ της πλειοψηφίας, στην αναθεωρητική διαδικασία της περιόδου 1995-2001 που κατέληξε στο αναθεωρημένο Σύνταγμα του 2001», και υπογραμμίζει «τη συμβολή του στην εδραίωση της ευρύτατης συνταγματικής συναίνεσης που επιτεύχθηκε τότε».

Συλλυπητήρια δήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη και τη Νέα Δημοκρατία εκφράζει το ΠΑΣΟΚ.

Στη συλλυπητήρια δήλωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ευρωπαϊστής και με πολιτικό λόγο που χαρακτήριζε η ιδεολογική συνέπεια και η μετριοπάθεια».