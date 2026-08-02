Σε ανοιχτή σύγκρουση εξελίχθηκε η σχέση της Μαρίας Καρυστιανού με τον Θανάση Αυγερινό, με την εσωτερική κρίση στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να οδηγείται τελικά στη διαγραφή του δημοσιογράφου από το κίνημα.

Η ρήξη που μέχρι πρότινος φαινόταν να περιορίζεται σε διαφωνίες στο εσωτερικό του κόμματος, πήρε δημόσιες διαστάσεις, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν πλέον βαριές αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας και τη φυσιογνωμία του νέου πολιτικού φορέα.

Η διαγραφή Αυγερινού από την Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Θανάση Αυγερινού, ο οποίος μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του εκπροσώπου Τύπου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».

Στην ανακοίνωσή της έκανε λόγο για «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές» που, όπως υποστήριξε, στρέφονται κατά του κινήματος και παραβιάζουν βασικές αρχές του.

«Οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του Αθανάσιου Αυγερινού ενάντια στο Κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, η κυρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι οι κινήσεις του ανέδειξαν «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου» και ζήτησε από τα μέλη και τους υποστηρικτές του κινήματος να περιφρουρήσουν την ενότητά του.

Η αιχμηρή απάντηση με το «Ζητείται Ελπίς»

Ο Θανάσης Αυγερινός απάντησε μέσω ανάρτησής του στο Χ, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο.

Συγκεκριμένα, ανάρτησε το εξώφυλλο του βιβλίου «Ζητείται Ελπίς» του Αντώνη Σαμαράκη, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι».

Στην ανάρτησή του άφησε αιχμές για την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού, γράφοντας:

«…μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι… ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες…».

…μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι…

ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες… pic.twitter.com/jYnCrQOmzC — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 2, 2026

Η παραίτηση από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου

Η σύγκρουση είχε ξεκινήσει νωρίτερα, όταν ο Θανάσης Αυγερινός είχε παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου, χωρίς ωστόσο να αποχωρήσει από το κίνημα.

Ο δημοσιογράφος είχε εκφράσει δημόσια τη διαφωνία του για τον τρόπο λειτουργίας της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», κάνοντας λόγο για «ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων».

Παράλληλα, είχε υποστηρίξει ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων την ύπαρξη παράλληλου γραφείου Τύπου μέσα στο κίνημα, το οποίο, όπως ανέφερε, λειτουργούσε από τις 12 Ιουλίου χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τη σύνθεσή του.

Τα πρώτα σημάδια της ρήξης

Η Μαρία Καρυστιανού είχε αφήσει να εννοηθεί ότι υπήρχε πρόβλημα στη συνεργασία της με τον Θανάση Αυγερινό ήδη από συνέντευξή της στο Creta TV.

Τότε είχε δηλώσει ότι κάποιοι άνθρωποι, όταν εντάσσονται σε ένα κίνημα με συγκεκριμένες αρχές, μπορεί στην πορεία να διαπιστώσουν ότι δεν τους ταιριάζει η πορεία αυτή.

«Δεν ταιριάζει όλους μια ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική», είχε αναφέρει, προσθέτοντας ότι όσοι διαφωνούν είναι καλύτερο να αποχωρούν, διαφορετικά «το κρατάνε πίσω».

Παράλληλα, είχε αφήσει αιχμές ότι ορισμένοι μπορεί να θεωρούν πως το κίνημα χρειάζεται συνεργασίες και στήριξη από άλλους πολιτικούς χώρους, θέση με την οποία, όπως τόνισε, η ίδια διαφωνεί.

Η σύγκρουση κορυφώθηκε πλέον με τη διαγραφή Αυγερινού και την αιχμηρή απάντησή του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις εσωτερικές ισορροπίες της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».