Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το απόγευμα στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα, και ιδιαιτέρως για τα μέτωπα των πυρκαγιών στην Αττικοβοιωτία, καθώς και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.

Μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος ήταν στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης προκειμένου να εκφράσει, επίσης, τη συμπαράστασή του για την απώλεια του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβη, ενημερώθηκε για τον αγώνα που δίνουν οι πυροσβέστες στα διάφορα μέτωπα ανά την επικράτεια καθώς και για τον προγραμματισμό που υπάρχει για τη διάρκεια της νύχτας υπό τις παρούσες αντίξοες καιρικές συνθήκες.