Με ανακοίνωσή της, η πρόεδρος του Κινήματος «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» Μαρία Καρυστιανού, γνωστοποίησε ότι ο Θανάσης Αυγερινός τίθεται εκτός κόμματος, επικαλούμενη διχαστικές δηλώσεις και ενέργειες που, όπως αναφέρει, υπονόμευσαν την ενότητα και παραβίασαν τη βασική αρχή περί μη συνεργασίας με κόμματα του πολιτικού συστήματος.

Όπως υποστηρίζεται, οι ενέργειες αυτές «υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος» και «αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του», με αποτέλεσμα να τίθεται εκτός του Κινήματος.

Η ανακοίνωση καταλήγει με κάλεσμα προς τα μέλη και τους υποστηρικτές του Κινήματος για διαφύλαξη της ενότητας. «Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών», αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόεδρος.

Η ανακοίνωση:

Οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του Αθανάσιου Αυγερινού ενάντια στο Κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος, αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του και τον θέτουν εκτός αυτού.

Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών.