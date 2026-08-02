Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θάνατο του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τον εκλιπόντα έναν από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας τη μακρόχρονη προσφορά του στην πολιτική ζωή του τόπου και την αφοσίωσή του στην πατρίδα.

«Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας, ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη.

Από σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες.