Την ετοιμότητα των υγειονομικών μονάδων στις περιοχές που πλήττονται από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έπειτα από επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στις κατά τόπους δομές του ΕΣΥ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η λειτουργία των υγειονομικών μονάδων εξελίσσεται ομαλά και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ενώ το προσωπικό παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών που συνδέονται με τις πυρκαγιές.

«Το ΕΣΥ είναι πάντα εδώ για εσάς. Λόγω των έκτακτων γεγονότων με τις πυρκαγιές επισκεφθήκαμε τις υγειονομικές μας μονάδες στις πληγείσες περιοχές. Κανένας λόγος ανησυχίας, όλα εξελίσσονται ομαλά, το ΕΣΥ έτοιμο για παν ενδεχόμενο», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

«Το ΕΣΥ είναι πάντα εδώ για σας»…λόγω των εκτάκτων γεγονότων με τις πυρκαγιές με τον @stamatispoulis επισκεφθήκαμε τις Υγειονομικές μας μονάδες στις πληγείσες περιοχές. Κανένας λόγος ανησυχίας όλα εξελίσσονται ομαλά το ΕΣΥ έτοιμο για παν ενδεχόμενο. pic.twitter.com/ndv48cclp7 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 2, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα στη λειτουργία των δομών ούτε αυξημένη πίεση από περιστατικά που σχετίζονται με τα πύρινα μέτωπα.