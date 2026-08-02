Νέα δεδομένα φαίνεται ότι μπαίνουν στην εκλογική στρατηγική της κυβέρνησης, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζουν πλέον με μεγαλύτερη επιφύλαξη το ενδεχόμενο μιας δεύτερης προσφυγής στις κάλπες, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.

Μέχρι πρόσφατα, ο σχεδιασμός της κυβερνητικής παράταξης βασιζόταν στην εκτίμηση ότι, ακόμη και αν δεν προέκυπτε αυτοδύναμη κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, μια δεύτερη αναμέτρηση θα μπορούσε να ενισχύσει τη συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΝΔ και να την οδηγήσει στον επιθυμητό στόχο.

Πλέον, όμως, στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχουν στελέχη που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο σενάριο με σκεπτικισμό. Ο προβληματισμός τους δεν αφορά μόνο την πολιτική αστάθεια που θα μπορούσε να προκαλέσει μια παρατεταμένη εκλογική περίοδος, αλλά συνδέεται και με τον φόβο ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη κάλπη μπορεί να είναι χαμηλότερο από εκείνο της πρώτης εάν υπάρξει μεγαλύτερη συσπείρωση στα αντίπαλα κόμματα.

Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, έχουν αρχίσει να διατυπώνονται εισηγήσεις ώστε η ΝΔ, από τη στιγμή που θα είναι πρώτο κόμμα, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, να επιχειρήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης αμέσως μετά την αρχική εκλογική αναμέτρηση, ακόμη και αν δεν έχει συγκεντρώσει τις έδρες που απαιτούνται για την αυτοδυναμία.

Από τον στόχο της μίας Κυριακής στην αναζήτηση εναλλακτικών

Στις αρχές Ιουνίου, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δώσει με σαφήνεια το στίγμα της εκλογικής στρατηγικής του κόμματος. «Η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι «αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία». Παράλληλα, είχε καλέσει τα στελέχη της ΝΔ να κινητοποιηθούν απέναντι σε «τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατίναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας». Εκείνη την περίοδο, με το καλοκαίρι να βρίσκεται στην αρχή του, τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο είχαν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος στις εσωκομματικές συζητήσεις.

Ο βασικός φόβος τότε ήταν διαφορετικός. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο ανησυχούσαν ότι ορισμένοι παραδοσιακοί ψηφοφόροι της ΝΔ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την πρώτη κάλπη για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι σε κυβερνητικές επιλογές και να επιστρέψουν στο κόμμα στη δεύτερη αναμέτρηση, όταν το δίλημμα του σχηματισμού κυβέρνησης θα ήταν πιο έντονο.

Σήμερα, αυτή η προσέγγιση φαίνεται να επανεξετάζεται. Το ενδεχόμενο η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να μη λειτουργήσει συσπειρωτικά, αλλά αντίθετα να οδηγήσει σε περαιτέρω υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει δημιουργήσει νέους προβληματισμούς στο Μέγαρο Μαξίμου.

Εισηγήσεις για κυβέρνηση συνεργασίας

Στο πλαίσιο αυτό, κυβερνητικά στελέχη και συνεργάτες του πρωθυπουργού φέρονται να έχουν εισηγηθεί να μην επιδιωχθεί υποχρεωτικά ένας «δεύτερο γύρο», εφόσον το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης επιτρέπει την αναζήτηση κοινοβουλευτικών συμμαχιών. Με απλά λόγια, στο τραπέζι βρίσκεται η επιλογή ενός κυβερνητικού εταίρου. Η συγκεκριμένη συζήτηση δεν σημαίνει βέβαια ότι έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση ούτε ότι έχει επιλεγεί το κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια συνεννόηση. Δείχνει, ωστόσο, ότι η αυτοδυναμία δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως το μοναδικό πιθανό μονοπάτι για τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία.

Οι δημοσκοπήσεις που προκαλούν προβληματισμό

Οι δεύτερες σκέψεις για μια νέα εκλογική αναμέτρηση συνδέονται όμως και με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και των ποιοτικών ερευνών που εξετάζει το στενό κυβερνητικό επιτελείο. Οι μετρήσεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να καταγράψει χαμηλότερη επίδοση στη δεύτερη κάλπη, αντί να ενισχύσει τη δύναμή της.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν είναι άγνωστο στο κυβερνών κόμμα. Κάτι αντίστοιχο, αν και σε πολύ μικρότερη κλίμακα και υπό εντελώς διαφορετικές πολιτικές συνθήκες, είχε συμβεί στις εκλογές του 2023. Τον Μάιο εκείνης της χρονιάς, η ΝΔ είχε συγκεντρώσει ποσοστό 40,79%, ενώ στις επαναληπτικές εκλογές του Ιουνίου είχε λάβει 40,56%. Η διαφορά ήταν οριακή όμως και δεν επηρέασε τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Η σημερινή ανησυχία, ωστόσο, βασίζεται σε διαφορετικά δεδομένα. Τα εκλογικά σενάρια, οι δημοσκοπικές τάσεις και οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί αναμένεται να εξεταστούν αναλυτικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έναν περιορισμένο κύκλο συνεργατών του κατά τη διάρκεια της θερινής ανάπαυλας. Στόχος είναι να διαμορφωθεί μια πλήρης στρατηγική για την περίοδο που θα οδηγήσει στις εθνικές εκλογές, οι οποίες, παρά το χρονικό διάστημα που ενδέχεται να μεσολαβήσει, αναμένεται να διεξαχθούν σε συνθήκες μεγάλης πολιτικής έντασης.

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι ο προεκλογικός μαραθώνιος θα έχει στην πράξη χαρακτηριστικά σπριντ. Για τον λόγο αυτό επιδιώκουν να έχουν εγκαίρως έτοιμα τα βασικά πολιτικά διλήμματα, το πρόγραμμα της επόμενης περιόδου και τις κινήσεις επανασυσπείρωσης της εκλογικής βάσης.