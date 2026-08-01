Η GPO διεξήγαγε νέα έρευνα για να χαρτογραφήσει τη ζωή των πολιτών της Αττικής και ο κόσμος έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά.

Η έρευνα διεξήχθη για την εφημερίδα «Παραπολιτικά», με το 48,3% να απαντά θετικά στο ερώτημα «Πώς αξιολογείτε το μέχρι τώρα έργο του Νίκου Χαρδαλιά στην Περιφέρεια Αττικής;», σε αντίθεση με το 40,1% που απάντησε αρνητικά, ενώ το 6,9% απάντησε «ούτε θετικά, ούτε αρνητικά».

Επίσης, στην ερώτηση «Ποια είναι η άποψή σας για τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά;» το 55,4% απάντησε θετικά και το 39,2% αρνητικά και μάλλον αρνητικά. «Δεν γνωρίζω» απάντησε μόλις το 1,3%.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της έρευνας για τις ερωτήσεις που αφορούν τον Νίκο Χαρδαλιά:

Τα μεγαλύτερα προβλήματα

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν και για μια σειρά άλλων ζητημάτων.

Πιο αναλυτικά, το 65,7% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 28,5% εκτιμά ότι κινείται προς τη σωστή, γεγονός που καταδεικνύει την κυριαρχία ενός αρνητικού πολιτικού και κοινωνικού κλίματος. Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και από την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, καθώς το 66,8% το αξιολογεί αρνητικά έναντι μόλις 27,3% που το αξιολογεί θετικά.

Αναφορικά με την ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Αττικής, οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι στις εκτιμήσεις τους. Συγκεκριμένα, το 44,5% δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από την περιοχή όπου κατοικεί, ενώ το 51,2% εκφράζει δυσαρέσκεια, γεγονός που αποτυπώνει τις σημαντικές προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, καθώς παρατηρούνται αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων.

Ως προς τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας, η έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύεται στην πρώτη θέση, καθώς επιλέγεται από το 15,2% των πολιτών ως το σημαντικότερο πρόβλημα της περιοχής τους. Ακολουθούν το οικονομικό κόστος που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά (12,2%), η καθαριότητα (12,2%), η εγκληματικότητα και η ελλιπής αστυνόμευση (11,6%), καθώς και το κυκλοφοριακό πρόβλημα (6,7%).

Στις επόμενες θέσεις καταγράφονται ζητήματα όπως τα πεζοδρόμια (4,6%) και η ανεργία (4,2%), γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες δίνουν προτεραιότητα σε προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή τους ζωή και τη λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος.