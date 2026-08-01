Με σαφή πρωθυπουργική εντολή να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, η κυβέρνηση έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση τον κρατικό μηχανισμό, καθώς από το μεσημέρι της Πέμπτης καταγράφονται 73 πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα, από το Χαϊδάρι και τη Βοιωτία μέχρι την Αργολίδα, το Ρέθυμνο και το Κομπότι Άρτας, με κάποιες από αυτές να αξιολογούνται άκρως επικίνδυνες, ενώ και σήμερα είναι ακραίος ο κίνδυνος να ξεσπάσουν νέες φωτιές. Ειδικότερα, σε κατάσταση συναγερμού επιπέδου 5 βρίσκονται κυρίως η Αττική και η Εύβοια, λόγω των ανέμων που θα πνέουν στις συγκεκριμένες περιοχές.

Παράλληλα, στην κατηγορία 4 θα βρίσκονται πολλές περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Αιγαίου, της Κρήτης, της Δυτικής Ελλάδας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για τον λόγο αυτό η κυβερνητική εντολή προβλέπει διαρκή επιφυλακή, στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άμεση εφαρμογή των προληπτικών μέτρων που κρίνονται αναγκαία. Η κατεύθυνση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς όλους τους εμπλεκόμενους είναι να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση και κανένα κενό συντονισμού που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο πολίτες, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά σε οικισμούς. Γι’ αυτό και στάλθηκαν μηνύματα στα κινητά των πολιτών από το 112 σε μια ευρεία γεωγραφική περιφέρεια, ενώ ακολουθήθηκε η τακτική της εκκένωσης μεγάλων περιοχών γύρω από τα πύρινα μέτωπα, καθώς προτεραιότητα είναι πρωτίστως να μην υπάρξουν θύματα και ακολούθως να σωθούν οι περιουσίες του κόσμου και το φυσικό περιβάλλον.

Στο Μαξίμου αντιλαμβάνονται πως τα δύσκολα είναι μπροστά, καθώς μόλις τώρα εισερχόμαστε στον παραδοσιακά δυσκολότερο μήνα της αντιπυρικής περιόδου, τον Αύγουστο. Έτσι, με απόφαση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, και κατόπιν συνεννόησης με τους Περιφερειάρχες, σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας τέθηκαν όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες ενώ έχουν ανακληθεί και άδειες που θα λάμβαναν υπάλληλοι τις προσεχείς ημέρες ούτως ώστε άπαντες να βρίσκονται στις θέσεις τους. Η απόφαση καλύπτει επτά από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Επικράτειας και αποτυπώνει την κυβερνητική επιλογή για συνολική αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων κρατικών και αυτοδιοικητικών δομών.

Η κινητοποίηση έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι η χώρα έχει μπροστά της δύσκολες ημέρες. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Αύγουστο απαιτητικό μήνα και ζήτησε τη μέγιστη προσοχή από τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να καταγράφονται ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Πολιτεία θα κάνει όσα απαιτούνται στο μέτρο των δυνατοτήτων της, ζητώντας ταυτόχρονα τη συνδρομή της κοινωνίας για τον περιορισμό των συνεπειών των πυρκαγιών.

«Καμία χαλάρωση του κρατικού μηχανισμού, αλλά και αυξημένη υπευθυνότητα από όλους»

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση του πρωθυπουργού προσδιορίζει και το βασικό πολιτικό μήνυμα της κυβέρνησης: καμία χαλάρωση του κρατικού μηχανισμού, αλλά και αυξημένη υπευθυνότητα από όλους. Κι αυτό διότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τις 221 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί φέτος για φωτιές, οι 195 (σχεδόν το 88%) αφορούσαν πυρκαγιές από αμέλεια. Βέβαια πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να ξεφύγει η κατάσταση.

Ωστόσο, έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα που υπάρχουν στη διάθεση του κράτους. Στη φετινή αντιπυρική περίοδο έχει προγραμματιστεί να επιχειρήσουν περίπου 18.800 πυροσβέστες, σχεδόν 5.000 περισσότεροι σε σύγκριση με το 2019, ενώ μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» ενισχύονται σταδιακά τα επίγεια και εναέρια μέσα, η επιτήρηση με drones και τα συστήματα έγκαιρου εντοπισμού. Παράλληλα, έχουν ήδη ενταχθεί στον σχεδιασμό τα αεροσκάφη επιτήρησης Diamond, ενώ προχωρεί η απόκτηση νέων ελικοπτέρων, πυροσβεστικών οχημάτων και επτά νέων Canadair 515.

Παράλληλα, του προγράμματος AntiNero έχουν διατεθεί 665 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία για παρεμβάσεις στα δασικά οικοσυστήματα, ενώ η ετήσια χρηματοδότηση των Δήμων για πυροπροστασία αυξήθηκε από τα 18,5 στα 50 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, στην πλατφόρμα καθαρισμού οικοπέδων είχαν υποβληθεί 765.000 δηλώσεις πολιτών, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Βουλή. Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν υποτιμούν τη δυσκολία της συγκυρίας. Η κυβερνητική γραμμή, ωστόσο, είναι ότι ο μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, διαθέτει περισσότερους ανθρώπους και σύγχρονα μέσα και λειτουργεί πλέον στη βάση ενός ενιαίου συντονισμού. Το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αυγούστου είναι αυτή η κινητοποίηση να μεταφραστεί στην πράξη σε ασφάλεια για τους πολίτες.