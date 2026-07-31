Ανακοίνωση για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μέσω βίντεο στα social media, ο πρωθυπουργός εξηγεί ότι «ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ τον μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 γι αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες τον χρόνο».

«Αλλά αν δουλεύετε σεζόν ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι για παράδειγμα αν κάποιος εργάζεται έξι μήνες τον χρόνο το αφορολόγητο πάει στα 1000 ευρώ, πρακτικά υπερτριπλασιάζεται».

«Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 01.01.2026. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Αν δουλεύεις σεζόν το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα αυξάνεται. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300Euro το μήνα στα tips. Στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στις περιοδείες μου. Και είμαι στην ευχή θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα tips από τα 300Euro το μήνα στα 6000Euro το χρόνο.

Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200Euro το μήνα, από τα 300Euro στα 600Euro, για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλα, προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Ετσι για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει ατα 1000Euro, πρακτικά υπέρτριπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1.1.2026, άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού.

Εξακολουθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουνε σεζόν».