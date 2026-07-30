Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate, εισηγείται ομόφωνα η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια. Ο ίδιος ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπος της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής μέσω υπομνήματος πως δεν ζητά οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση για την υπόθεσή του και τα καλεί να πράξουν τα δέοντα.

«Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Επαφίεμαι πλήρως στην κρίση της αρμόδιας επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας μου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Αβραμόπουλος.

Όπως υπογραμμίζει, «δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ουδέποτε συμμετείχα, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα συνδεόμενη με την αποκαλούμενη υπόθεση Qatargate», επιμένοντας πως ουδέποτε συμμετείχε σε παράνομη δραστηριότητα που αφορούσε το Κατάρ ή άλλη τρίτη χώρα.

Αναφορικά με την πρόσκληση που του είχαν απευθύνει πέρυσι οι βελγικές αρχές προκειμένου να εξεταστεί, ο ίδιος αναφέρει πως τότε η μη ανταπόκρισή του «βασίσθηκε στη νομική εκτίμηση και στρατηγική που υποδείχθηκε τότε από τους νομικούς του συμβούλους».

«Τώρα εκτιμώ ότι εάν είχα ανταποκριθεί στην αρχική πρόσκληση του 2025, όπως προσωπικά θα εκτιμούσα, θα είχα ήδη προσέλθει ενώπιων των βελγικών αρχών, θα είχα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και θα είχα καταθέσει όλα τα στοιχεία που διαθέτω. Πιστεύω ότι τότε η υπόθεση θα είχε εξελιχθεί ομαλά και δεν θα είχαμε φθάσει στη σημερινή διαδικαστική κατάσταση», υπογραμμίζει. Τώρα, την τελική απόφαση για άρση ή μη της ασυλίας του θα τη λάβει η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου που αναμένεται να συνεδριάσει για το θέμα αυτό μετά τις θερινές διακοπές.