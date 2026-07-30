Σκληρή κριτική στην ΕΛ.Α.Σ., ασκεί το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχετικά με χθεσινή τοποθέτηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με τα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι επί προεδρίας Φώφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη «ρύθμισε τα χρέη του και τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής του επιχορήγησης». Ειδικότερα αναφέρει ότι «από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ δάνειο από πουθενά» και ότι «με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις». «Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε 1 ευρώ», προσθέτει.

Παράλληλα, καταλογίζει στον πρώην πρωθυπουργό ότι έχει επιλέξει «σκοτεινό κατήφορο» και του απευθύνει το ερώτημα «γιατί δεν απαντάτε ποιος σας χρηματοδοτεί;». «Είστε τόσο πλούσιος, κύριε Τσίπρα, που καλύπτετε τα έξοδα ενός κόμματος με εργαζόμενους, γραφεία, περιοδείες, ψηφιακές καμπάνιες, εκδηλώσεις με τηλεοπτική κάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;», ρωτά. Κάνει λόγο για «χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους, ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα», το οποίο «έχει επιλέξει τον διμέτωπο αγώνα προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κ. Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή πρωθυπουργό, όχι μπροστινό συμφερόντων ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Είναι προφανές πλέον ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους, ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα, έχει επιλέξει τον διμέτωπο αγώνα προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κ. Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση.

Την ημέρα που η Ελλάδα θρηνεί τρεις νεκρούς πυροσβέστες, το κόμμα με τους ολιγάρχες χορηγούς και τις καμπάνιες εκατομμυρίων, επέλεξε η μοναδική δημόσια ανακοίνωση του να είναι μια ευθεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.

Καθαρές κουβέντες:

Κύριε Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ επί Φώφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρύθμισε τα χρέη του και τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής του επιχορήγησης.

Από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ δάνειο από πουθενά.

Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις.

Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε 1 ευρώ.

Ώρα για τις δικές σας …καθαρές κουβέντες, που επί προεδρίας σας στον ΣΥΡΙΖΑ χρεοκοπήσατε τα κομματικά ΜΜΕ και ακόμα χρωστάτε στους εργαζόμενους της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού Στο Κόκκινο, τους οποίους πετάξατε σαν βαρίδια μαζί με τους πρώην συντρόφους σας.

Για τα διπλά βιβλία που σας κατηγορούσε ο διάδοχος σας στον ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, δεν θα απαντήσετε;

Το κόμμα ΕΛΑΣ κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης με δαπάνες εκατομμυρίων χωρίς κανείς να γνωρίζει πού βρέθηκαν τα λεφτά.

Κανάλια και εφημερίδες επιστρατεύονται να σας υμνούν.

Επιβάλατε μέχρι και απολύσεις δημοσιογράφων, που δεν ήταν της αρεσκείας σας.

Γιατί δεν απαντάτε ποιος σας χρηματοδοτεί; Τα στελέχη σας δηλώνουν πως τα πληρώνετε όλα από την τσέπη σας.

Είστε τόσο πλούσιος, κύριε Τσίπρα, που καλύπτετε τα έξοδα ενός κόμματος με εργαζόμενους, γραφεία, περιοδείες, ψηφιακές καμπάνιες, εκδηλώσεις με τηλεοπτική κάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;

Εμείς επιλέξαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές που γεννήθηκαν σε άλλες εποχές και με άλλους όρους, παρά να χρωστάμε στους ολιγάρχες.

Και κάτι τελευταίο: Πάει πολύ να αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ ως “κόμμα που ανήκει στις τράπεζες”, ο άνθρωπος που ως Πρωθυπουργός μείωσε τη φορολογία στα μερίσματα και επέκτεινε τον χρονικό ορίζοντα απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου ευνοώντας τις τράπεζες. Πολλώ δε μάλλον να μιλάτε εσείς που φέρατε στη χώρα τα funds, θεσμοθετήσατε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, καταργήσατε τον νόμο 3869/2010 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τροποποιήσατε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας υπέρ των τραπεζών και δημιουργήσατε το έδαφος για την πολιτική Μητσοτάκη.

Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή Πρωθυπουργό, όχι μπροστινό συμφερόντων ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη.

Καληνύχτα σας, κύριε Τσίπρα και καλή συνέχεια στον σκοτεινό κατήφορο που επιλέξατε».