«Ιερή υποχρέωση όλων μας να ανατάξουμε ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα με παραδόσεις, που ξεκινάνε από το “114”, την ΕΔΑ, τη μεγάλη “Αλλαγή” του 1981, τα κινήματα της Γένοβα και βέβαια την κυβερνητική “πρώτη φορά Αριστερά”», τόνισε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με μέλη της Α’ και Β’ Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του κόμματος.

Μίλησε για «τεράστια ευθύνη που έχει το κόμμα απέναντι στην ελληνική κοινωνία» και γι’ αυτό πρέπει να αντιστοιχηθεί με τις αγωνίες των αριστερών αγωνιστών και αγωνιστριών.

Σχετικά με το ζήτημα των συνεργασιών, η Ρένα Δούρου είπε ότι οι συγκλίσεις με άλλα κόμματα είναι επιβεβλημένες, αποτελούν επίσημες αποφάσεις των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σημείωσε: «Κανένας μόνος του δεν μπορεί να ρίξει αυτή τη φαύλη κυβέρνηση, την κυβέρνηση της διαφθοράς και της σήψης. Δεν θα παίξουμε “μουσικές καρέκλες”. Στόχος είναι να φτιάξουμε ένα ενωτικό μέτωπο και μακάρι και ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο».

Η πρόεδρος της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αναφέρθηκε στον αγώνα του κόμματος κατά της εμπορευματοποίησης του νερού και είπε ότι η Θεσσαλονίκη έχει πρωτοστατήσει σε αυτή την υπόθεση με το δημοψήφισμα που έγινε πριν από χρόνια.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν οι βουλευτές Χρήστος Γιαννούλης, Γιάννης Αμανατίδης και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.