Κ. Μητσοτάκης στο υπουργικό για τις φωτιές: Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες, στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών

Με μια αναφορά στον τραγικό θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

«Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη. Η Πολιτεία τούς τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη μεγάλη πίεση που δέχονται αυτό το διάστημα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι η Γαλλία και η Ισπανία δίνουν μάχη με μεγάλες πυρκαγιές, στις οποίες η Ελλάδα συνδράμει μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ακόμη ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην ευρωπαϊκή συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, επισημαίνοντας ότι το πρώτο νέο αεροσκάφος θα παραδοθεί στη χώρα μας το 2028, ενισχύοντας τον στόλο της εναέριας πυρόσβεσης.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη από το τέλος της. «Έχουμε ακόμη μπροστά μας δύσκολες μέρες και πρέπει οι πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή».

Η κινητικότητα στο Κυπριακό

Στην εισήγησή του στάθηκε και στις τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό. Όπως είπε, Αθήνα και Λευκωσία έχουν εργαστεί συστηματικά, με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη των άτυπων συνομιλιών. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε αξιοσημείωτη τη νέα κινητικότητα που παρατηρείται έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι η πιθανότητα πραγματοποίησης μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ θα μπορούσε να αποτελέσει ουσιαστικό βήμα προς θετική κατεύθυνση.

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του νερού

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το αίτημα αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε για την κυβερνητική μεταρρύθμιση σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση για μικροκομματική στάση, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα απαιτεί άμεσες και αποφασιστικές παρεμβάσεις και δεν μπορεί να μετατίθεται συνεχώς στο μέλλον. Παράλληλα, απέρριψε τις καταγγελίες περί ιδιωτικοποίησης ή εμπορευματοποίησης του νερού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεταρρύθμιση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τον πολυκερματισμό που χαρακτηρίζει σήμερα τη διαχείριση του νερού, δίνοντας στην Πολιτεία έναν πιο κεντρικό και αποτελεσματικό ρόλο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού προστατεύεται πλήρως και προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις, οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Νέα καμπάνια για την οδική ασφάλεια

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν και ζητήματα της καθημερινότητας, με τον πρωθυπουργό να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια. Μάλιστα χαρακτήρισε τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων ένα διαρκές εθνικό στοίχημα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει πληρώσει επί δεκαετίες βαρύ τίμημα με χιλιάδες θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς στους δρόμους.

Όπως υποστήριξε, οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί αρχίζουν να παρουσιάζουν αποτελέσματα, ωστόσο η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Μέσα στο καλοκαίρι θα ενισχυθεί η καμπάνια «Θα ζήσω», ενώ προγραμματίζεται και στοχευμένη ενημέρωση οδηγών σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων. Το κεντρικό μήνυμα της πρωτοβουλίας είναι ότι οι πολίτες μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές τους, χωρίς όμως να παραμελούν τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης, ώστε να επιστρέφουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Διυπουργική Επιτροπή για την Πυρηνική Ενέργεια

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η δημιουργία Διυπουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν σημαίνει πως εξετάζεται στην παρούσα φάση η κατασκευή πυρηνικών σταθμών στην Ελλάδα. Στόχος της επιτροπής θα είναι να μελετήσει σε επιστημονικό επίπεδο τις τεχνολογικές, ενεργειακές και γεωπολιτικές εξελίξεις που καταγράφονται διεθνώς.

Παράλληλα, θα επιχειρηθεί η διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου θεσμικού και επιστημονικού πλαισίου, ώστε η Ελλάδα να είναι ενημερωμένη και προετοιμασμένη και να μη βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας.

Αντίστροφη μέτρηση για το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, τέλος, στην πορεία υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς η σχετική προθεσμία ολοκλήρωσης λήγει στις 31 Αυγούστου. Όπως ανέφερε, παραμένουν σε εξέλιξη 117 έργα και ορόσημα. Διαβεβαίωσε δε, πως ο κυβερνητικός σχεδιασμός προχωρά κανονικά και ότι όλες οι εκκρεμότητες θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο μήνα, εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.