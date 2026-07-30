Τροπολογία που προβλέπει την ενίσχυση για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου 2026, κατατέθηκε χθες βράδυ, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στο νομοσχέδιο του υΠΕν για την επέκταση των αρμοδιοτήτων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, το οποίο συζητείται σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με την Ανάλυση Συνεπειών της Ρύθμισης, επιδιώκεται η εφαρμογή του ειδικού πλαισίου χορήγησης κρατικής ενίσχυσης, το οποίο προβλέφθηκε για τις ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023, και στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που υπέστησαν ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο φυτικό κεφάλαιο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου 2026. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών συνεπειών των φαινομένων αυτών, η ταχεία αποκατάσταση των ζημιών, η συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας και η διατήρηση της παραγωγικής δυναμικότητας των πληγεισών εκμεταλλεύσεων. Παράλληλα, ενισχύεται η ανθεκτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στηρίζονται η πρωτογενής παραγωγή και η εύρυθμη λειτουργία της αγροτικής οικονομίας.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η διάθεση έξι στρατιωτικών κτηνιάτρων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την αντιμετώπιση έκτακτων και επιτακτικών αναγκών από εξωτικά νοσήματα και φυσικές καταστροφές.