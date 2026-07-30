Σε συνθήκες αυξημένης εκλογικής ετοιμότητας συνεχίζει να κινείται η κυβέρνηση, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι επόμενες εθνικές κάλπες θα στηθούν το 2027, αφού στο κυβερνητικό επιτελείο επικρατεί η λογική ότι το κόμμα πρέπει να λειτουργεί «ωσάν οι εκλογές να γινόντουσαν αύριο», όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με βασικό πολιτικό στόχο μία τρίτη συνεχόμενη αυτοδύναμη νίκη.

Το κλίμα αυτό έχει εμπεδωθεί από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, οι οποίοι έχουν αρχίσει να πυκνώνουν την παρουσία τους στις εκλογικές περιφέρειες και οι περισσότεροι σκοπεύουν να μην αφήσουν πανηγύρι για πανηγύρι στην περιοχή τους τον Αύγουστο. Το ζητούμενο είναι να βρεθούν όσο γίνεται ψηλότερα στη σταυροδοσία όταν θα στηθούν οι κάλπες, προκειμένου να είναι σίγουροι ότι θα επανεκλεγούν. Και πάλι όμως, κάτι τέτοιο δεν είναι σίγουρο. Κι αυτό γιατί η σημερινή δημοσκοπική εικόνα του κόμματος δημιουργεί τον κίνδυνο απώλειας αρκετών εδρών. Άρα πολλοί νυν βουλευτές θα βρεθούν εκτός Κοινοβουλίου μετά τις επόμενες εκλογές.

Αυτή τη στιγμή, στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται γύρω στο 29,3%, όπως αποτυπώνεται και σε πρόσφατη μέτρηση της GPO. Με ένα τέτοιο ποσοστό, η κοινοβουλευτική της δύναμη υπολογίζεται ότι θα πέσει στις 118 έδρες, από τις οποίες οι πέντε αντιστοιχούν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Σήμερα, το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη διαθέτει 156 βουλευτές. Επομένως, εφόσον επιβεβαιωνόταν μια τέτοια κατανομή, περισσότεροι από 35 εν ενεργεία βουλευτές θα κινδύνευαν να βρεθούν εκτός Κοινοβουλίου.

Οι μεσαίες περιφέρειες στο επίκεντρο

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στις τετραεδρικές και πενταεδρικές περιφέρειες. Εκεί, η μείωση του ποσοστού του πρώτου κόμματος περιορίζει το εκλογικό μπόνους και, κατ’ επέκταση, τον αριθμό των βουλευτών που μπορεί να εκλέξει. Με βάση το συγκεκριμένο σενάριο, η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να χάσει από μία έως δύο έδρες στον Έβρο, στην Καβάλα, στην Πέλλα, στην Ημαθία, στην Πιερία, στην Κοζάνη, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στη Φθιώτιδα, στη Δυτική Αττική, στην Κορινθία, στις Κυκλάδες και στα Χανιά. Ανάλογη πίεση εμφανίζεται και στις πενταεδρικές περιφέρειες των Δωδεκανήσων, της Μαγνησίας, της Μεσσηνίας και των Σερρών. Πρόκειται για νομούς στους οποίους ακόμη και μία μικρή μεταβολή των ποσοστών μπορεί να ανατρέψει τις σημερινές ισορροπίες.

Αλλαγές σε Β΄ Πειραιά και Ημαθία

Στη Β΄ Πειραιά, το σενάριο του 29,3% οδηγεί σε απώλεια έδρας για τη Νέα Δημοκρατία. Στην τελευταία θέση είχε εκλεγεί το 2023 ο Γιάννης Τραγάκης, ο οποίος, πάντως, δεν αναμένεται να είναι ξανά υποψήφιος. Είναι ο αρχαιότερος αυτή τη στιγμή βουλευτής καθώς εξελέγη για πρώτη φορά στις εκλογές του 1974, τις πρώτες δηλαδή της Μεταπολίτευσης.

Ο Γιάννης Τραγάκης

Ιδιαίτερη είναι και η κατάσταση στην Ημαθία, όπου τα δεδομένα μεταβλήθηκαν μετά τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Την περιφέρεια εκπροσωπούν πλέον ο Τάσος Μπαρτζώκας, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης και η Στέλλα Αραμπατζή. Μια πιθανή μείωση των «γαλάζιων» εδρών στην Ημαθία θα εντείνει τη μεταξύ τους εκλογική μάχη, χωρίς να μπορεί να προεξοφληθεί ποιος θα επηρεαστεί περισσότερο.

Λακωνία και Κορινθία

Περιορισμός της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης της Νέας Δημοκρατίας ενδέχεται να υπάρξει και στη Λακωνία. Σήμερα, τον νομό εκπροσωπούν ο Νεοκλής Κρητικός και ο Θανάσης Δαβάκης. Στην Κορινθία, μετά την απώλεια του Νίκου Ταγαρά, βουλευτής αναδείχθηκε ο Κώστας Κόλλιας. Η πιθανότητα να μειωθούν οι έδρες του κυβερνώντος κόμματος δημιουργεί νέα δεδομένα και στη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Ο Κώστας Κόλλιας

Στη Δυτική Αττική, στο όριο του να επανεκλεγούν εμφανίζονται ο πολύπειρος Θανάσης Μπούρας και ο Βαγγέλης Λιάκος. Το ποιος από τους δύο θα μπορούσε να επηρεαστεί από μία πιθανή απώλεια έδρας θα εξαρτηθεί από τη νέα σταυροδοσία και τη σύνθεση του ψηφοδελτίου. Στα Δωδεκάνησα, ανάλογη πίεση φαίνεται να αντιμετωπίζει ο Βασίλης Υψηλάντης.

Ρευστό σκηνικό στη Μεσσηνία

Στη Μεσσηνία, η πολιτική κατάσταση παραμένει περισσότερο σύνθετη. Το σενάριο προβλέπει απώλεια μιας έδρας για τη Νέα Δημοκρατία, την ώρα που δεν έχουν ξεκαθαρίσει πλήρως οι προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά και η συζήτηση για ενδεχόμενο νέο κόμμα εξακολουθεί να επηρεάζει το τοπικό πολιτικό περιβάλλον. Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία εξετάζει πρόσωπα που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο ψηφοδέλτιο της Μεσσηνίας, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει νέες ισορροπίες. Αυτή τη στιγμή, πάντως, το κυβερνών κόμμα στην περιοχή εκλέγει κατά σειρά τους Μίλτο Χρυσομάλλη, Γιάννη Λαμπρόπουλο και Περικλή Μαντά.

Στο Ηράκλειο, η δυναμική του κυβερνώντος κόμματος εμφανίζεται επίσης περιορισμένη. Τη μάχη του σταυρού δίνουν ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο Κων. Κεφαλογιάννης και ο Μάξιμος Σενετάκης. Οι επιδόσεις τους στις εκλογές του 2023 αποτελούν έναν σημαντικό δείκτη, δεν αρκούν όμως για ασφαλείς προβλέψεις. Στις περιφέρειες της επαρχίας, οι προσωπικές σχέσεις, οι τοπικές συμμαχίες και η παρουσία νέων υποψηφίων μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ανατροπές και μπορεί στην περιοχή η ΝΔ να βγάλει έναν βουλευτή στις επόμενες εκλογές.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης

Σκληρή μάχη στις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες

Διαφορετική είναι η εικόνα στις μεγάλες περιφέρειες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Εκεί, ο βασικός παράγοντας δεν είναι μόνο η πιθανότητα απώλειας εδρών, αλλά και η είσοδος νέων προσώπων στα ψηφοδέλτια. Οι νέες υποψηφιότητες μεταβάλλουν τις εσωκομματικές ισορροπίες και υποχρεώνουν ακόμη και προβεβλημένα στελέχη να εντείνουν τη δραστηριότητά τους. Με βάση το σενάριο του 29,3%, η Νέα Δημοκρατία ενδέχεται να χάσει από μία έδρα στην Α΄ Αθηνών, στην Ανατολική Αττική, στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας και στη Β΄ Πειραιά.

Ακόμη μεγαλύτερες μπορεί να είναι οι απώλειες στον Νότιο Τομέα της Αθήνας και στην Α΄ Θεσσαλονίκης, όπου η κεντροδεξιά παράταξη είναι πιθανό να εκλέξει έως και δύο λιγότερους βουλευτές σε σύγκριση με το 2023.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου αλλάζει τις ισορροπίες στην Α΄ Αθηνών

Η Αλεξάνδρα Σδούκου

Στην Α΄ Αθηνών, η νέα υποψηφιότητα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον είναι εκείνη της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου. Η είσοδός της στη μάχη του σταυρού ενισχύει τον ανταγωνισμό σε μία περιφέρεια στην οποία εκλέγονται ήδη αρκετά από τα πλέον αναγνωρίσιμα στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος.

Μεταξύ αυτών είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Βασίλης Κικίλιας και ο Θάνος Πλεύρης. Στην ίδια περιφέρεια εκλέγονται επίσης ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και ο Άγγελος Συρίγος. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης εμφανίζεται, σύμφωνα με τα σενάρια που ακούγονται, να διαθέτει σημαντικές πιθανότητες να μετακινηθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανεβάζει τον ανταγωνισμό στον Βόρειο Τομέα

Ο Παύλος Μαρινάκης

Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται η αναμέτρηση και στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, όπου η υποψηφιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη έχει ανεβάσει τον βαθμό δυσκολίας. Στη συγκεκριμένη περιφέρεια πολιτεύονται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως. Την ψήφο των πολιτών διεκδικούν επίσης ο πρώην υπουργός Δημήτρης Καιρίδης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Η παρουσία πολλών κυβερνητικών στελεχών στο ίδιο ψηφοδέλτιο μετατρέπει τον Βόρειο Τομέα σε μία από τις δυσκολότερες εκλογικές αρένες για τη Νέα Δημοκρατία. Το πιθανότερο είναι στη συγκεκριμένη περιοχή η ΝΔ να χάσει μια έδρα πάντως με βάση τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων.

Η δύσκολη εξίσωση στην Καβάλα

Στην Καβάλα, η Αγγελική Δεληκάρη εμφανίζεται να δίνει μία από τις πιο απαιτητικές μάχες για την επανεκλογή της. Στις εθνικές εκλογές του 2023, πρώτος σε σταυρούς είχε αναδειχθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, δεύτερος ο Γιάννης Πασχαλίδης και τρίτος ο Μακάριος Λαζαρίδης. Σε περίπτωση περιορισμού των εδρών που θα καταλάβει η Νέα Δημοκρατία, η σειρά κατάταξης του 2023 αποκτά ιδιαίτερη σημασία αφού μάλλον το κόμμα θα αναδείξει 2 βουλευτές και οι άλλες δύο έδρες να πάνε σε άλλα κόμματα.

Η Αγγελική Δελικάρη

Την ίδια ώρα στη Φθιώτιδα, αυξημένο βαθμό δυσκολίας αντιμετωπίζει ο Γιώργος Κοτρωνιάς, ο οποίος είχε εκλεγεί τελευταίος μεταξύ των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας και όπως όλα δείχνουν η συγκεκριμένη έδρα θα χαθεί για τη ΝΔ. Ακόμη πιο σύνθετη είναι η εικόνα στην Καρδίτσα. Εφόσον το κόμμα χάσει δύο έδρες, σε δύσκολη θέση μπορεί να βρεθούν η Ασημίνα Σκόνδρα και ο Τέλης Σπάνιας.

Πρόσωπα που βρίσκονται σε εκλογική πίεση σε Κοζάνη, Τρίκαλα, Πέλλα, Χανιά

Ανάλογη μάχη αναμένεται να δώσει στην Κοζάνη ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, που επίσης φαίνεται να χάνεται μία έδρα, όπως και στην Πιερία, όπου το ενδιαφέρον στρέφεται στον Σπύρο Κουλκουδίνα. Στα Τρίκαλα, η Κατερίνα Παπακώστα-Παλιούρα καλείται να διατηρήσει τις δυνάμεις της σε μία περιφέρεια όπου η πιθανή απώλεια έδρας αυξάνει σημαντικά τον εσωκομματικό ανταγωνισμό.

Στην Πέλλα, σε ανάλογη θέση βρίσκεται ο Γιώργος Καρασμάνης. Στις Κυκλάδες, η μάχη αφορά και τον Μάρκο Καφούρο, εάν χαθεί μία έδρα, ενώ στις Σέρρες τα νέα αριθμητικά δεδομένα μπορούν να επηρεάσουν τον Θεόφιλο Λεονταρίδη. Τέλος, στα Χανιά, ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης εμφανίζεται επίσης μεταξύ των βουλευτών που θα χρειαστεί να δώσουν ενισχυμένο αγώνα για να διατηρήσουν την κοινοβουλευτική τους έδρα.