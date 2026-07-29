Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της εκφράζει τα συλληπτήριά της για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο κατά τη κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε εκεί.

«Τιμούμε το εξαιρετικό θάρρος όσων κάθε μέρα θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο για να προστατεύσουν τους συμπολίτες τους, καθώς και τα εκατομμύρια των ταξιδιωτών από την Αμερική και από όλο τον κόσμο που επισκέπτονται την Ελλάδα», τονίζει.

Στην ανάρτησή της η πρέσβης γράφει:

«Η καρδιά μου είναι σήμερα κοντά στον λαό της Ελλάδας, μετά την τραγική απώλεια δύο πυροσβεστών που έδωσαν τη ζωή τους ενώ πολεμούσαν με θάρρος μια πυρκαγιά κοντά στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους, στους αγαπημένους τους και σε ολόκληρο το Ελληνικό Σώμα Πυροσβεστικής. Τιμούμε το εξαιρετικό θάρρος όσων κάθε μέρα θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο για να προστατεύσουν τους συμπολίτες τους, καθώς και τα εκατομμύρια των ταξιδιωτών από την Αμερική και από όλο τον κόσμο που επισκέπτονται την Ελλάδα».