«Όσο, λοιπόν, απαντούμε με το έργο μας, τόσο νομίζω ότι κερδίζουμε το στοίχημα του στόχου που είναι η αυτοδυναμία, που δεν είναι αυτοσκοπός. Στο χέρι μας είναι, με εγρήγορση όλων των στελεχών, να συνειδητοποιήσει ο ελληνικός λαός το διακύβευμα των εκλογών», τόνισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όσον αφορά τη στάση της αντιπολίτευσης στην αναθεώρηση του Συντάγματος, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ ξεκαθάρισε ότι «η μεγάλη εικόνα είναι ότι στην Ελλάδα συζητούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Η αναθεώρηση, για παράδειγμα, του άρθρου 16, που είναι ένα απολίθωμα μιας άλλης εποχής». Όπως είπε, «είναι κρίμα να χαθεί αυτή η ευκαιρία και να “καεί” η αναθεώρηση», ενώ καυτηρίασε το γεγονός ότι η αντιπολίτευση δεν συμφώνησε ούτε στο αυτονόητο, «στην προστασία της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής σημαίας, στη συνταγματική τους κατοχύρωση».

Επίσης, ο κ. Χαρακόπουλος αναφέρθηκε στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, λέγοντας ότι «συμφωνούμε πως πρέπει να αλλάξει η διαδικασία αυτή. Να μην έρχεται αμελλητί μια δικογραφία. Να χρειάζεται να συσταθεί προανακριτική ή εξεταστική επιτροπή, ωσάν οι βουλευτές να είναι εισαγγελείς ή ανακριτές. Νομίζω ότι είναι κάτι που είναι ώριμο να αλλάξει, να είναι ένα δικαστικό συμβούλιο, που θα αποφαίνεται για τις υποθέσεις αυτές πριν έρθουν στη Βουλή. Το δεύτερο είναι η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Σήμερα είμαστε σε μία εποχή που βλέπετε ότι μειώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Για να αποκαταστήσουμε, λοιπόν, και το κύρος της ηγεσίας της Δικαιοσύνης που βάλλεται, νομίζω ότι είναι πολύ θετική η πρόταση της ΝΔ να αναθεωρηθεί ο τρόπος επιλογής της Δικαιοσύνης. Να μην επιλέγεται η Δικαιοσύνη από την εκτελεστική εξουσία. Ήδη κάναμε ένα πρώτο βήμα. Οι ίδιοι οι δικαστές, το Δικαστικό Σώμα, προτείνουν και λαμβάνεται υπόψη. Πλέον να είναι πιο δεσμευτικό τα 3 πρόσωπα που θα προτείνει το δικαστικό σώμα, αυτά να έρχονται στη Βουλή. Και η Βουλή να αποφασίζει επ’ αυτών, όχι η εκτελεστική εξουσία».

Το ΠΑΣΟΚ πατάει σε δύο βάρκες

Ο Θεσσαλός πολιτικός ανέφερε ακολούθως, ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πατάει σε δύο βάρκες και υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 και κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη. Αυτό είναι δυσνόητο. Προφανώς, γι’ αυτό ίσως έχει κολλήσει και η βελόνα». Επίσης, υποστήριξε ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να χαθεί η ευκαιρία της αναθεώρησης «γιατί, όπως επισήμανε η Ντόρα Μπακογιάννη, στην επόμενη Βουλή, αν υπάρξει περαιτέρω κατακερματισμός και αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να μην είναι δεύτερο, αξιωματική αντιπολίτευση, όπως είναι σήμερα, τότε δεν θα βγουν τα “κουκιά”, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν έχει 30 έδρες, είναι πολύ δύσκολο να σχηματιστεί πλειοψηφία που θα πετύχει την αναθεώρηση».

Η πολιτική σταθερότητα είναι άυλο κεφάλαιο

Ο γγ της ΚΟ της ΝΔ σημείωσε ακόμα ότι «και η τελευταία έρευνα της κοινής γνώμης που διενεργήθηκε πριν τις θερινές διακοπές, δείχνει ότι η ΝΔ κινείται πάνω από το 30%. Αν ανατρέξετε σε έρευνες αντίστοιχης περιόδου πριν τις εκλογές του 2023, θα δείτε ότι και τότε οι έρευνες έδειχναν ότι υπολείπεται κατά πολύ του στόχου της αυτοδυναμίας και πήρε 41%, που ούτε τα exit pol δεν το έπιαναν. Υπερτιμούσαν τις εκτιμήσεις τους για τον ΣΥΡΙΖΑ και υποτιμούσαν τις εκτιμήσεις τους για τη ΝΔ». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η αυτοδυναμία δεν είναι αυτοσκοπός. Όπως χαρακτηριστικά είπε, «επιδιώκουμε πάντοτε ευρύτερες συνεργασίες και συναινέσεις. Αλλά σε έναν κόσμο ταραγμένο και με διεθνή αστάθεια, το τελευταίο που χρειαζόμαστε στο εσωτερικό της χώρας είναι αστάθεια. Η πολιτική σταθερότητα είναι άυλο κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να διατηρήσουμε».