Στη Λήμνο βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να εγκαινιάσει τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου του νησιού.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός σχολίασε τη διαμαρτυρία που είχε προαναγγελθεί ενόψει της επίσκεψής του, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη.

«Εδώ και μέρες έκαναν στη Λήμνο παλλημνιακή κινητοποίηση κατά της σημερινής μου επίσκεψης. Ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ, ακόμη και ο Εμπορικός Σύλλογος ανακοίνωσε ότι θα κλείσουν τα καταστήματα για να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Φτάνω και δεν υπάρχει ψυχή. Τελικά είχαν μαζευτεί καμιά 15αριά, άντε 20 άτομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος διερωτήθηκε, μάλιστα, «αφού πλέον αυτού του τύπου οι διαμαρτυρίες στο ΕΣΥ δεν τραβάνε, γιατί τις ανακοινώνουν;».

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο κ. Γεωργιάδης εμφανίζεται λίγο πριν αναχωρήσει για τη Λήμνο να σχολιάζει με χιούμορ την προαναγγελθείσα κινητοποίηση, λέγοντας: «Έχουν ανακοινώσει παλλημνιακή κινητοποίηση διάφοροι εκεί πέρα αριστεροί. Μου είχαν λείψει, επιτέλους λίγη δράση».

Αργότερα, έξω από το Νοσοκομείο Λήμνου, ο υπουργός Υγείας πλησίασε τους διαδηλωτές και συνομίλησε μαζί τους.

«Ας υποθέσουμε ότι είναι όλα χάλια όπως τα λέτε. Κάνετε έκκληση για παλλημνιακή κινητοποίηση εδώ και μέρες. Διαβάζω τα σάιτ, βλέπω αφίσες της ΑΔΕΔΥ και έρχομαι εδώ και είστε 25 άνθρωποι. Πού είναι το υπόλοιπο νησί; Τόσο χάλια είναι το νοσοκομείο και είστε 25 άνθρωποι;», ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο υπουργός στάθηκε στα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ, υπογραμμίζοντας ότι το Νοσοκομείο Λήμνου διαθέτει πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Εδώ και μέρες έκαναν στην Λήμνο παλλημνιακή κινητοποίηση κατά της σημερινής μου επίσκεψης για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου. Ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ, ως και τον εμπορικό σύλλογο έβαλαν να ανακοινώσει ότι θα κλείσουν τα καταστήματα τους για να έρθουν στην… pic.twitter.com/6Noyb2nhsY — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 29, 2026

«Παρά τις φοβερές εξαγγελίες, τελικά δεν υπήρχε ψυχή. Το Νοσοκομείο της Λήμνου έχει πλέον καινούριο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, πλήρως λειτουργικό, εξοπλισμένο και στελεχωμένο με το αναγκαίο προσωπικό για να σώζουμε ζωές», σημείωσε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για βελτίωση στη στελέχωση του νοσοκομείου, τονίζοντας ότι «για πρώτη φορά εδώ και χρόνια υπάρχει σχετική επιτυχία στις προσλήψεις ιατρών», καταλήγοντας πως «προχωρούμε για το καλύτερο ΕΣΥ που αξίζουν οι συμπολίτες μας».

Πάντως, μετά τη φιέστα με τα εγκαινία στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου Λήμνου, ο Άδωνις Γεωργιάδης ήρθε αντιμέτωπος με κάποιους κάτοικους του νησιού οι οποίοι του εξέφρασαν τα παράπονά τους με φωνές, χωρίς πάντως να χαλάνε την καλή διάθεσή του, ο οποίος χαιρετούσε ανθρώπους που του έδιναν το χέρι.