Την ενδεχόμενη είσοδο του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στη Βουλή χαρακτήρισε ως το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης πολιτικής προσπάθειας η Μαρία Καρυστιανού, ξεκαθαρίζοντας ότι ο στόχος της πρωτοβουλίας δεν εξαντλείται στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

«Η είσοδος στη Βουλή είναι η αρχή. Τελικός σκοπός είναι να έρθει ο λαός στην εξουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά την περιοδεία της στη Λάρισα, η επικεφαλής του κινήματος παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», δίνοντας έμφαση στη Δικαιοσύνη, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Παράλληλα, έκανε λόγο για «λασπολογία» σε βάρος της, ενώ υποστήριξε ότι τα διαχρονικά προβλήματα της χώρας παραμένουν άλυτα λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης.

Μιλώντας στο Ράδιο ΕΝΑ, εξήγησε ότι οι περιοδείες του κινήματος έχουν στόχο την άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και την καταγραφή των προβλημάτων τους.

«Θέλουμε να επισκεφθούμε τις περιοχές, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους και να μάθουμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ώστε και οι θέσεις μας να είναι στοχευμένες», είπε.

Όπως σημείωσε, το ενδιαφέρον των πολιτών από την περιφέρεια είναι ιδιαίτερα έντονο. «Έχουμε πάρα πολλά αιτήματα από πάρα πολλές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό πήγαμε και στο Μεσολόγγι, τώρα είμαστε στη Λάρισα και κάποια στιγμή θέλουμε να έρθουμε και στον Βόλο», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ότι κάθε περιοχή αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις και χρειάζεται στοχευμένες παρεμβάσεις. «Η ύπαιθρος έχει θέματα και γι’ αυτό ερχόμαστε για να δώσουμε λύσεις», τόνισε.

«Οι λύσεις υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει βούληση»

Η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι για τα περισσότερα προβλήματα της χώρας υπάρχουν λύσεις, οι οποίες όμως, όπως είπε, δεν προωθούνται επειδή δεν εξυπηρετούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα.

«Οι λύσεις βρίσκονται. Το θέμα είναι εάν θέλει κανείς να τις βρει. Τις περισσότερες φορές δεν έχουν ιδιαίτερο κέρδος, έχουν οφέλη για τον πολίτη, για την κοινωνία και όχι για μεμονωμένους επιχειρηματίες», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, αυτή είναι μία από τις βασικές αιτίες που, κατά την άποψή της, οι χρόνιες παθογένειες του ελληνικού κράτους παραμένουν άλυτες.

«Πρωταρχικό μέλημά μας η Δικαιοσύνη»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, την οποία χαρακτήρισε βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας.

«Εάν η Δικαιοσύνη λειτουργεί, εφαρμόζονται οι νόμοι και υπάρχουν εισαγγελείς που κάνουν τη δουλειά τους, δεν θα υπήρχε αυτή η ασυδοσία γύρω μας», ανέφερε.

Παράλληλα, δεσμεύθηκε ότι σε περίπτωση πολιτικής επιρροής του κινήματος θα προωθηθούν αλλαγές, όπως η κατάργηση της ασυλίας και των ακαταδίωκτων για τα πολιτικά πρόσωπα.

«Δεν θα υπάρχουν ακαταδίωκτα, δεν θα υπάρχει η ασυλία των πολιτικών και μόνο αυτό θα συμμαζέψει τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό», είπε.

Στις βασικές προτεραιότητες του κινήματος ενέταξε επίσης την αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς και τη δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου για πολίτες και επιχειρήσεις.

Έλεγχος δημόσιων συμβάσεων έως και 15 χρόνια πίσω

Η επικεφαλής του κινήματος προανήγγειλε ακόμη επανεξέταση των δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε πραγματικό όφελος για το Δημόσιο και αν τηρήθηκε η νομιμότητα.

«Να δούμε πού έχουν πάει τυχόν τα “κλεμμένα”, να επιστρέψουν στο δημόσιο ταμείο, για να μπορέσει να κινηθεί ξανά γρήγορα η αγορά», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, ο έλεγχος αυτός αποτελεί μία από τις βασικές δεσμεύσεις του κινήματος και θα αφορά τόσο τη νομιμότητα όσο και την πραγματική ωφέλεια των συμβάσεων για την κοινωνία, με χρονικό βάθος που μπορεί να φτάσει έως και 15 χρόνια.