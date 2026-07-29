Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση αποχαιρετισμού του απερχόμενου γενικού προξένου των ΗΠΑ, Τζέρι Ισμαήλ, με την παρουσία της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και στον ρόλο που διαδραμάτισε ο Αμερικανός διπλωμάτης κατά τη θητεία του στη Βόρεια Ελλάδα, με την Αμερικανίδα πρέσβη να εξάρει τη συμβολή του στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

«Τα τελευταία αυτά χρόνια υπήρξες κάτι περισσότερο από διπλωμάτης -έχτισες γέφυρες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βόρειας Ελλάδας», σημείωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, απευθυνόμενη στον απερχόμενο γενικό πρόξενο.

Στη συνέχεια, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στήριξη που παρείχε ο Τζέρι Ισμαήλ στις αμερικανικές επενδύσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Υποστήριξες τις αμερικανικές επιχειρήσεις εδώ, ενισχύοντας την παρουσία μεγάλων εταιρειών όπως η Deloitte, η Pfizer και η Chubb και αποδεικνύοντας ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένας τόπος όπου οι αμερικανικές επενδύσεις ευδοκιμούν».

Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή του στους τομείς της εκπαίδευσης, της ιστορικής μνήμης, της ενέργειας και της ασφάλειας. Όπως τόνισε, ο απερχόμενος γενικός πρόξενος ενίσχυσε τους ακαδημαϊκούς δεσμούς που θα διαμορφώσουν τις επόμενες γενιές, ενώ συνέβαλε στην προώθηση των πρωτοβουλιών για το Πάρκο Μνήμης στην Πλατεία Ελευθερίας και το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος, «διασφαλίζοντας ότι ο κόσμος δεν θα ξεχάσει ποτέ».

Αναφερόμενη στον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών σημείωσε ότι ο Τζέρι Ισμαήλ υποστήριξε το έργο του FSRU Αλεξανδρούπολης και «την ανάδειξη της Ελλάδας σε ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ενεργειακής ανεξαρτησίας», ενώ παράλληλα εργάστηκε για την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ και ΝΑΤΟ.

«Χάρη στις προσπάθειες και την καθοριστική συμβολή σου, η Βόρεια Ελλάδα είναι σήμερα περισσότερο συνδεδεμένη με τις Ηνωμένες Πολιτείες – οικονομικά, ακαδημαϊκά, ιστορικά και στρατηγικά. Αυτή είναι μια παρακαταθήκη για την οποία μπορείς να είσαι υπερήφανος», ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ευχαριστώντας τον εκ μέρους του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της αμερικανικής αποστολής στην Ελλάδα.

Οικοδέσποινα της εκδήλωσης ήταν η διευθύντρια της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Τσαπικίδου, η οποία, στο σύντομο καλωσόρισμά της, αναφέρθηκε στην παρουσία και το έργο του Τζέρι Ισμαήλ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζοντας τη στενή συνεργασία που αναπτύχθηκε με τους τοπικούς φορείς και την ιδιαίτερη σχέση που δημιούργησε με την πόλη και τους ανθρώπους της. Παράλληλα, τον διαβεβαίωσε πως η Θεσσαλονίκη θα παραμείνει πάντα ένα «σπίτι» για εκείνον, στο οποίο θα μπορεί να επιστρέφει.

Κάνοντας, δε, ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η Κατερίνα Τσαπικίδου εστίασε στην ένταση των διπλωματικών της πρωτοβουλιών και στην ακαταπόνητη, όπως τόνισε, κινητικότητά της σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, αναδεικνύοντας «την πολύπλευρη ανάπτυξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, όχι μόνο ως πολιτικά ή εμπορικά επιτεύγματα, αλλά ως τεκμήρια ουσιαστικής μετατροπής των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες σε σχέση ανάμεσα στους δύο λαούς».

Το «ευχαριστώ» του Τζέρι Ισμαήλ στη Θεσσαλονίκη

Από την πλευρά του, ο Τζέρι Ισμαήλ ευχαρίστησε την πρέσβη για τη συνεργασία τους, λέγοντας ότι «ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της καριέρας μου να υπηρετήσω στο πλευρό σας, να μάθω από εσάς και να υποστηρίξω το όραμά σας για μια ασφαλέστερη, ισχυρότερη και πιο ευημερούσα Αμερική», αλλά και την κ. Τσαπικίδου για τη φιλοξενία της χθεσινοβραδινής εκδήλωσης.

Κάνοντας απολογισμό της τριετούς παρουσίας του στη Βόρεια Ελλάδα, σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή πίστεψε πως «η Βόρεια Ελλάδα δεν βρισκόταν στην περιφέρεια της ελληνοαμερικανικής σχέσης, αλλά στον πυρήνα της».

«Σήμερα είμαι ακόμη πιο πεπεισμένος γι’ αυτή την αλήθεια», συνέχισε, χαρακτηρίζοντας τη Βόρεια Ελλάδα «μια αξιοθαύμαστη περιοχή» που τον ενέπνευσε μέσα από «την εξαιρετική ιστορία της, τον ζωντανό πολιτισμό της, τη βαθιά αίσθηση ταυτότητας και, πάνω απ’ όλα, τους ανθρώπους της».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόοδος που καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια δεν βασίστηκε μόνο σε πολιτικές αποφάσεις ή επενδύσεις, αλλά πρωτίστως στις ανθρώπινες σχέσεις. «Το σημαντικότερο μάθημα που θα κρατήσω από την παρουσία μου εδώ είναι το εξής: κανένα από αυτά τα επιτεύγματα δεν ξεκίνησε από συμφωνίες, επενδύσεις ή επίσημες επισκέψεις. Ξεκίνησαν από τη φιλία», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως «οι ισχυρότερες συμμαχίες της ιστορίας οικοδομούνται όχι μόνο πάνω σε κοινά συμφέροντα, αλλά και πάνω στην εμπιστοσύνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων».

Ο Τζέρι Ισμαήλ αναφέρθηκε επίσης στη μακρόχρονη προσωπική του σχέση με την Ελλάδα, λέγοντας ότι αποχωρεί «…βέβαιος ότι οι φιλίες που χτίσαμε μαζί και οι δεσμοί που μοιραζόμαστε θα αντέξουν στη δοκιμασία του χρόνου και θα συνεχίσουν να ενισχύουν τη διαρκή συνεργασία των λαών μας».

Κλείνοντας, απηύθυνε το δικό του «ευχαριστώ» στη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζοντας πως ήταν μοναδική τιμή για τον ίδιο η θητεία του στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση παρέστησαν -μεταξύ άλλων- ο υφυπουργός Εσωτερικών – Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, μέλη του προξενικού σώματος στη Θεσσαλονίκη, βουλευτές, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, του ακαδημαϊκού κόσμου κ.ά..