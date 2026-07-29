Στη νέα νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Πολιτισμού και της Λίνας Μενδώνη για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Hellenic Heritage» αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

«Θυμάστε το περίφημο δήθεν “τσιμέντωμα” της Ακρόπολης για το οποίο είχε βγει κυριολεκτικά “στα κάγκελα” η αντιπολίτευση πριν λίγα χρόνια; Φυσικά τίποτα από αυτά δεν ίσχυε καθώς αποδείχθηκε ότι πρόκειται για ένα έργο μελετημένο και υλοποιημένο με τις αυστηρότερες προδιαγραφές του ΚΑΣ χάρη στο οποίο έχει πλέον εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στον Ιερό Βράχο.

Κάτι αντίστοιχο επιχειρείται τις τελευταίες μέρες από τους ίδιους αδιόρθωτους και αμετανόητους αντιπολιτευτικούς κύκλους απέναντι στη νέα νομοθετική πρωτοβουλία του υπ. Πολιτισμού και της Λίνας Μενδώνη για τη δημιουργία μιας νέας ανώνυμης εταιρίας αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα και συμφέροντος με την ονομασία Hellenic Heritage», γράφει ο κ. Σκέρτσος.

Στη συνέχεια της ανάρτησης σημειώνεται ότι αποστολή του νέου οργανισμού, που αποτελεί θυγατρική του ΟΔΑΠ, είναι η προστασία και ανάδειξη των ελληνικών μνημείων, με αρμοδιότητες τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε ΑμεΑ, την αναβάθμιση των υποδομών (αναψυκτήρια, πωλητήρια, τουαλέτες, φύλαξη), τη διαφημιστική προβολή, καθώς και την είσπραξη και απόδοση στο δημόσιο των εσόδων από τα εισιτήρια.

Ο υπουργός Επικρατείας κάνει λόγο για «καταπέλτη» ομιλία της Λίνας Μενδώνη στη Βουλή και παραθέτει 10 ερωτήσεις και απαντήσεις που, όπως αναφέρει, «καταρρίπτουν τον μύθο περί “ξεπουλήματος” των μνημείων»:

Οι 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη «Hellenic Heritage»