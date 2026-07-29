Τον στόχο της πολιτικής πρωτιάς στις επόμενες εθνικές εκλογές έθεσε για το ΠΑΣΟΚ ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, σε σημερινή του συνέντευξη.

Ο ίδιος, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης 29 Ιουλίου στο ΕΡΤnews, εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία με αφορμή την επανένταξη του Δημήτρη Κυριαζίδη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, σχολιάζοντας παράλληλα με ιδιαίτερα τις νέες δηλώσεις του βουλευτή.

Στο επίκεντρο η ακρίβεια

Στο ζήτημα της ακρίβειας και της φορολογικής πολιτικής αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- ο Θανάσης Γλαβίνας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για παρεμβάσεις που θα ανακουφίσουν τα νοικοκυριά.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την ακρίβεια ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, σημειώνοντας ότι επιβαρύνει καθημερινά μεγάλο μέρος των πολιτών. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, αναφέροντας ότι, παρά τις εξαγγελίες για μειώσεις φόρων, οι έμμεσοι φόροι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, χαρακτηρίζοντάς τους «τους πιο σκληρούς και άδικους».

Στη συνέχεια, έφερε ως παράδειγμα τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, τονίζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη μείωσή του στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

«Πρέπει να ελαφρυνθεί η πολύ μεγάλη επιβάρυνση για τους ανθρώπους που αναγκάζονται να γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους για λόγους δουλειάς, οικογένειας ή οποιασδήποτε άλλης ανάγκης», ανέφερε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς επηρεάζει το κόστος μεταφοράς και ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η πρόταση για την επαναφορά της 13ης σύνταξης

Ο Θανάσης Γλαβίνας αναφέρθηκε και στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, σημειώνοντας ότι η εφαρμογή της μπορεί να γίνει σταδιακά.

Όπως ανέφερε, το σχέδιο του κόμματος προβλέπει την υλοποίηση του μέτρου σε δύο φάσεις, κατά τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο μιας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στις αιτιάσεις για το δημοσιονομικό κόστος.

Σύμφωνα με την κοστολόγηση του κόμματος, η πρόσθετη επιβάρυνση κατά το πρώτο έτος ανέρχεται σε περίπου 420 εκατ. ευρώ, πέρα από το επίδομα των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Η δεύτερη φάση προβλέπεται για το τρίτο έτος, με στόχο την ολοκλήρωση της επαναφοράς.

Ο Θανάσης Γλαβίνας υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των συνταξιούχων μπορεί να έχει ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό όφελος, καθώς πολλοί από αυτούς στηρίζουν παιδιά, εγγόνια και ολόκληρα νοικοκυριά.

«Ο ρόλος τους στην ελληνική οικογένεια δεν είναι αμελητέος. Βοηθούν με πολλούς τρόπους και θεωρούμε ότι η 13η σύνταξη θα προσφέρει ουσιαστική οικονομική στήριξη σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας», είπε.

«Τα κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ οφείλουν να διεκδικούν τη διακυβέρνηση»

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις και την εκλογική επιρροή του ΠΑΣΟΚ, ο Θανάσης Γλαβίνας απάντησε ότι οι μετρήσεις αποτυπώνουν τις τάσεις μίας συγκεκριμένης περιόδου και εκτίμησε ότι το πολιτικό τοπίο θα είναι καθαρότερο μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ ασκεί αποτελεσματική αντιπολίτευση, αναφέροντας τις κοινοβουλευτικές του παρεμβάσεις για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, τα κόκκινα δάνεια, τις υποχρεώσεις των funds και των servicers, το ελβετικό φράγκο, το στεγαστικό και το δημογραφικό.

«Τα κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ έχουν την υποχρέωση να θέτουν ως στόχο τη διακυβέρνηση της χώρας, άρα και την πρωτιά, για να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι οι εκλογές κρίνονται συχνά «στο τελευταίο κατοστάρι», υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει το πρόγραμμα, τα στελέχη και την ηγεσία για να παρουσιάσει μία αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση.

Για τις δηλώσεις του Δημήτρη Κυριαζίδη

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Θανάσης Γλαβίνας για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επανήλθε στη Βουλή στο παλαιότερο σχόλιό του προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Θανάσης Γλαβίνας σημείωσε ότι ακόμη και ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε αντικοινοβουλευτική τη συμπεριφορά του βουλευτή, υποστηρίζοντας ότι το βασικό πρόβλημα είναι πως παραμένει αμετανόητος.

«Το πρόβλημα είναι ότι έγινε εκ νέου δεκτός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι εάν οι απόψεις του είναι αποδεκτές και χαρακτηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, γι’ αυτό και δεν τον αποπέμπει», δήλωσε.

«Θεωρώ προσβλητικές και ντροπιαστικές τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Δεν έχουν θέση ούτε στο ελληνικό κοινοβούλιο ούτε στην ελληνική κοινωνία, η οποία θέλει να προασπίζεται τα δικαιώματα των πολιτών και ιδιαίτερα των γυναικών», πρόσθεσε.

Συνέδεσε το θέμα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών.

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Σχολιάζοντας την παρουσία αυτοδιοικητικών στελεχών, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα που έχουν στηριχθεί από το ΠΑΣΟΚ, σε εκδήλωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο Θανάσης Γλαβίνας ανέφερε ότι αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί από τον θεσμικό τους ρόλο.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να έχει σημαντικές πολιτικές διαφορές με τον Αλέξη Τσίπρα και τα στελέχη του κόμματός του.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις θέσεις τους για τα πανεπιστήμια και την αναθεώρηση του άρθρου 16, τις οποίες χαρακτήρισε αντιφατικές και δύσκολο να γίνουν κατανοητές.

«Μπορεί κάποιος να πηγαίνει σε τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά η κριτική μας προς το κόμμα του κ. Τσίπρα πρέπει να είναι σταθερή και αδυσώπητη», κατέληξε.