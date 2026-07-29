Μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και πολλοί να βρίσκονται ήδη στις παραλίες, ωστόσο στο πολιτικό σκηνικό η κινητικότητα κάθε άλλο παρά θυμίζει θερινή ραστώνη. Τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, η «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» αντίστοιχα, έχουν πλέον περάσει από τη φάση των σεναρίων περί επικείμενης καθόδου στις επόμενες εκλογές στην πράξη, την ίδια ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εξακολουθεί να μην ανακοινώνει ακόμη τη δημιουργία του δικού του φορέα. Και οι τρεις όμως έχουν καθημερινή δραστηριότητα καθώς δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο αφού οι κάλπες αναμένεται να στηθούν την ερχόμενη άνοιξη, όπως δηλώνει σε όλους τους τόνους ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θέλοντας να διαψεύσει όσους εκτιμούν ότι οι εθνικές εκλογές μπορεί να διεξαχθούν και νωρίτερα.

Η εικόνα που προκύπτει από τις κινήσεις αλλά και από τις δημοσκοπήσεις των 2+1 κομμάτων προφανώς και δεν είναι ενιαία. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται να έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα στη μάχη των νέων σχηματισμών, η Μαρία Καρυστιανού βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανάγκη οργανωτικής και προγραμματικής εδραίωσης, ενώ ο πρώην Αντώνης Σαμαράς παραμένει μια δυνητικά υπολογίσιμη, αλλά ακόμη μη μετρήσιμη ως πραγματικό κόμμα, μεταβλητή.

Τσίπρας: Από την επιστροφή στις προγραμματικές προτάσεις

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έχει πλέον στην παρουσίαση συγκεκριμένων θεματικών προτάσεων θέλοντας να καταδείξει πως είναι έτοιμος να κυβερνήσει και δη με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Χθες, ανήμερα των γενεθλίων του, παρουσίασε στο Σεράφειο το σχέδιο «Αριστοτέλης» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η πρόταση προβλέπει, μεταξύ άλλων, ενίσχυση των περιφερειών και των δήμων, κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ενεργειακές κοινότητες σε κάθε περιφερειακή ενότητα και μεταφορά πόρων και προσωπικού μαζί με τις νέες αρμοδιότητες. Ο ίδιος συνέδεσε την πρωτοβουλία αυτή με ένα ευρύτερο «νέο κοινωνικό συμβόλαιο» και με την επιδίωξη αλλαγής της αρχιτεκτονικής του κράτους.

Αυτό θα κάνει και το προσεχές διάστημα ο κ. Τσίπρας: θα επιχειρεί να αποδείξει πως ο νέος φορέας έχει προγραμματική υπόσταση που δεν μοιάζει με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κρίσιμο, καθώς το βασικό ερώτημα για την ΕΛ.Α.Σ. δεν είναι πλέον εάν θα μπορέσει να καταγράψει παρουσία, αυτό έχει απαντηθεί και με το παραπάνω, αλλά εάν μπορεί να μετατρέψει τη δημοσκοπική δυναμική σε σταθερή κομματική και κοινωνική βάση. Σε όλες τις σφυγμομετρήσεις η ΕΛ.Α.Σ. εμφανίζεται σταθερά δεύτερη μετά τη Νέα Δημοκρατία, με ποσοστά που κυμαίνονται στο 15 με 17%. Στη δημοσκόπηση της Interview, για παράδειγμα, που δημοσιοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου, συγκέντρωνε 15,8% στην πρόθεση ψήφου, πίσω από τη Νέα Δημοκρατία που αποσπά το 26,8% και μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, που βρισκόταν στο 10,1%. Παρόμοια εικόνα κατέγραψε και η GPO στις 13 Ιουλίου. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρισκόταν στο 29,3%, η ΕΛ.Α.Σ. στο 16,6% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,8%, ενώ στην απλή πρόθεση ψήφου, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 25,7%, 14,5% και 9,5%.

Όλες οι μετρήσεις ομονοούν πως ο κ. Τσίπρας έχει αποκτήσει σαφή δημοσκοπική υπεροχή έναντι των υπόλοιπων δυνάμεων της Κεντροαριστεράς, χωρίς ακόμη να απειλεί άμεσα την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Η δυσκολία για τον πρώην πρωθυπουργό βρίσκεται τώρα στο επόμενο βήμα. Θα πρέπει να παρουσιάσει νέα στελέχη, να συγκροτήσει οργανώσεις και να αποδείξει ότι το νέο κόμμα δεν αποτελεί απλώς ανασύνθεση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ.

Καρυστιανού: Οργάνωση, περιοδείες και μάχη για την ανάκτηση της αρχικής δυναμικής

Διαφορετική είναι η φάση στην οποία βρίσκεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού. Ο φορέας παρουσιάστηκε επισήμως τον Μάιο, με κεντρικούς άξονες το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τη λογοδοσία, την κατάργηση προνομίων και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Μετά την παρουσίαση και την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο, όμως, το εγχείρημα εισήλθε στη δύσκολη φάση της οργανωτικής συγκρότησης. Στα τέλη Ιουνίου ανακοινώθηκε προσωρινό εννεαμελές Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο θα λειτουργεί έως τη διεξαγωγή του συνεδρίου του κόμματος και τώρα ξεκινά τις περιοδείες.

Σήμερα Τετάρτη, η κ. Καρυστιανού έχει προγραμματίσει πολιτική παρουσία στη Λάρισα, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάπτυξης του κινήματος στην περιφέρεια. Το μεσημέρι θα συναντήσει τον δήμαρχο Λάρισας κ. Μαμάκο, στις έξι το απόγευμα θα συναντηθεί με τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Λάρισας, στις επτά και μισή με τα μέλη και τους φίλους του Κινήματός της στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στις οκτώ και μισή θα δει και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη κ. Κουρέτα.

Δημοσκοπικά πάντως η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» εμφανίζεται χαμηλότερα από τα ποσοστά που κατέγραφαν τα πρώτα υποθετικά σενάρια, πριν από την επίσημη ίδρυσή της. Στη μέτρηση της Interview της 21ης Ιουλίου συγκέντρωνε 5,3% στην πρόθεση ψήφου, ενώ στη δημοσκόπηση της GPO της 13ης Ιουλίου βρισκόταν στο 6,1% στην πρόθεση ψήφου και στο 7% στην εκτίμηση. Τα ευρήματα αυτά εξακολουθούν μεν να τοποθετούν το κόμμα πάνω από το εκλογικό όριο εισόδου στη Βουλή, αλλά υποδηλώνουν ότι η ισχυρή αρχική απήχηση δεν μεταφράζεται αυτομάτως και σε σταθερή ψήφο. Το βασικό στοίχημα τώρα για τη Μαρία Καρυστιανού είναι να διευρύνει την πολιτική ατζέντα του φορέα πέρα από την υπόθεση των Τεμπών και την οργή απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Χρειάζεται, επίσης, να παρουσιάσει ολοκληρωμένες θέσεις για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική, την υγεία, την παιδεία και τη δημόσια διοίκηση, καθώς και ένα ευρύτερο επιτελείο προσώπων με πολιτική και τεχνοκρατική επάρκεια.

Σαμαράς: Έχει «πάρει τις αποφάσεις του», αλλά δεν έχει κάνει την ανακοίνωση

Ο Αντώνης Σαμαράς αποτελεί την τρίτη και περισσότερο αβέβαιη παράμετρο της εξίσωσης. Σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, δεν έχει ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση κόμματος, το όνομα, τα στελέχη ή το οργανωτικό του σχήμα. Από τις αρχές Ιουνίου, πάντως, δηλώνει πως έχει λάβει τις αποφάσεις του και ότι θα τις ανακοινώσει «όταν και όπως πρέπει». Παράλληλα, δημοσιεύματα τον εμφανίζουν να πραγματοποιεί επαφές με πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πρόσωπα με αναφορά στον παραδοσιακό χώρο της Κεντροδεξιάς.

Το προσεχές διάστημα, πάντως, αναμένεται να συνεχίσει τις παρεμβάσεις του απέναντι στην κυβέρνηση, με έμφαση στα εθνικά θέματα, την ακρίβεια, τους μικρομεσαίους, τη Δικαιοσύνη και τη λειτουργία των θεσμών. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μια υπολογίσιμη δυνητική δεξαμενή για τον ίδιο, αλλά όχι ακόμη βεβαιότητα για το πραγματικό εκλογικό αποτέλεσμα ενός κόμματος. Στην Interview, το 12% δήλωσε ότι θα ήταν «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να τον ψηφίσει, ενώ το ποσοστό έφτανε στο 21% όταν προστίθεντο όσοι απαντούσαν «λίγο». Την ίδια στιγμή, το 78% δήλωνε ότι δεν ήταν καθόλου πιθανό να τον επιλέξει. Αντίστοιχα, στη δημοσκόπηση της GPO το 12,3% απαντούσε ότι θα ήταν πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει έναν νέο φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 86,4% τοποθετούνταν στις απαντήσεις «λίγο» και «καθόλου». Πάντως, τα ποσοστά δυνητικής ψήφου δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πρόθεση ψήφου. Δείχνουν, ωστόσο, ότι μια κίνηση του πρώην πρωθυπουργού θα μπορούσε να προκαλέσει ανακατατάξεις στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, να πιέσει την Ελληνική Λύση, τη Φωνή Λογικής και τη Νίκη και, κυρίως, να δυσκολέψει την προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος να επαναπατρίσει συντηρητικούς και δυσαρεστημένους ψηφοφόρους τους οποίους έχει ανάγκη εάν θέλει να εξασφαλίσει και πάλι την αυτοδυναμία.