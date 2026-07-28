Με σαφές πολιτικό και προεκλογικό μήνυμα ενόψει των εθνικών εκλογών της άνοιξης του 2027 ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Λέρο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας το διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης με την εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διαπραγμάτευση του νέου κοινοτικού προϋπολογισμού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κυβερνητική πολιτική για το μεταναστευτικό, την ενίσχυση της εθνικής άμυνας και τα έργα που υλοποιούνται στα νησιά μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Το 2027 θα κριθεί ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα προηγηθούν της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα την 1η Ιουλίου 2027.

Μητσοτάκης από νοσοκομείο Λέρου: Η μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές το… https://t.co/rAzbUQxPg0 μέσω @YouTube — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 28, 2026

Όπως ανέφερε, το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για τον νέο πολυετή κοινοτικό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα εκπροσωπήσουν τη χώρα σε αυτή τη διαδικασία.

«Στις εκλογές της άνοιξης του 2027 θα ζητήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη σας, όχι μόνο για όσα κάναμε. Αυτά αποτελούν το εχέγγυο της αξιοπιστίας μας, ώστε όταν παρουσιάσουμε τον αναπτυξιακό χάρτη της Ελλάδας του 2030 να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε ξανά, γιατί θα θυμηθείτε ότι όσα σας είπαμε τα κάναμε», σημείωσε.

Και πρόσθεσε:

«Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι διαθέτουμε τη γνώση, την αξιοπιστία, το κύρος και τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε για την πατρίδα».

«Τα νησιά πλήρωσαν την πολιτική του 2019»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στο μεταναστευτικό, υποστηρίζοντας ότι τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου είχαν επιβαρυνθεί τα προηγούμενα χρόνια από διαφορετικές πολιτικές επιλογές.

«Εδώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου γνωρίζετε πολύ καλά πόσο είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιουδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση έχει πλέον αλλάξει, καθώς –όπως είπε– η Ελλάδα προστατεύει αποτελεσματικά τα εξωτερικά της σύνορα, γεγονός που έχει οδηγήσει στη σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών.

«Αντί να αντικρίζουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πλέον πολλούς επισκέπτες», σημείωσε.

«Η ασφάλεια είναι προϋπόθεση της ευημερίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε και στη σημασία της εθνικής άμυνας, απευθυνόμενος στους κατοίκους των ακριτικών νησιών.

Όπως είπε, οι νησιώτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, υποστηρίζοντας ότι η χώρα διαθέτει σήμερα τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις των τελευταίων ετών.

«Η ασφάλεια και η σταθερότητα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ευημερία», τόνισε.

Αναφορά στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στα νησιά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποιούνται με τη συμμετοχή μικρών και μεσαίων ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων.

Όπως υποστήριξε, οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν τόσο στη βελτίωση των υποδομών όσο και στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, εντάσσοντας τα νησιά στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης έως το 2030.