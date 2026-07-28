Μήνυμα για τη συνολική αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λέρο, κατά την επίσκεψή του στο Κρατικό Θεραπευτήριο – Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου ολοκληρώθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού με χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης της μεγαλύτερης επένδυσης στις υποδομές του ΕΣΥ από την ίδρυσή του.

«Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών, με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν, αλλά το ΕΣΥ κινείται πλέον στη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εκτεταμένες παρεμβάσεις στο Νοσοκομείο Λέρου

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο νοσοκομείο της Λέρου αφορούν σειρά κρίσιμων τμημάτων και υποδομών, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Δωδεκανήσων.

Μεταξύ άλλων, ανακαινίστηκαν και εκσυγχρονίστηκαν:

το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ),

η Καρδιολογική Κλινική,

η Παθολογική Κλινική,

η Γυναικολογική Μονάδα,

η Παιδιατρική Μονάδα,

τα χειρουργεία,

το Ακτινολογικό Εργαστήριο,

η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού δυναμικότητας 10 θέσεων,

καθώς και κοινόχρηστοι χώροι του νοσοκομείου.

Τα έργα εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συνάντηση με το προσωπικό του νοσοκομείου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους από τον διοικητή του νοσοκομείου Σταμάτη Καρδάση και είχε συνομιλία με γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζόμενους, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστο Ροϊλό, τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον δήμαρχο Λέρου Τιμόθεο Κωττάκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το νοσοκομείο εξυπηρέτησε την προηγούμενη χρονιά περισσότερους από 33.500 ασθενείς, ενώ περίπου 10.000 περιστατικά αντιμετωπίστηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, γεγονός που αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της μονάδας για την υγειονομική κάλυψη των Δωδεκανήσων.

Επίσκεψη και στο λιμάνι του Λακκίου

Μετά το νοσοκομείο, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον λιμένα του Λακκίου, όπου υλοποιούνται έργα αναβάθμισης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες συντήρησης στην κεντρική προβλήτα, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η επέκτασή της, με στόχο την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και την καλύτερη εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας.

Παράλληλα, ενημερώθηκε για την πορεία της αδειοδοτικής διαδικασίας του νέου αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών, το οποίο προβλέπεται να φιλοξενεί έως και 70 σκάφη αναψυχής, ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στη Λέρο.

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη εντάσσεται στο πλαίσιο της περιοδείας του στα Δωδεκάνησα, με έμφαση σε έργα υποδομών και δημόσιες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.