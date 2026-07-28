Τον «καθαρό προσανατολισμό» του ΠΑΣΟΚ στην «ανάδειξη ενός προοδευτικού πολιτικού σχεδίου» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ρ/σ «Παραπολιτικά 90,1».

Απαριθμώντας τις προγραμματικές προτάσεις που έχει παρουσιάσει το κόμμα του επί σειράς ζητημάτων, σημείωσε ότι η μάχη είναι πολιτική και πως το μέτωπο του κόμματος με την κυβέρνηση είναι πολιτικό. «Υπηρετούμε ένα άλλο σχέδιο για τη χώρα. Και αυτό το σχέδιο εμείς το παρουσιάζουμε στην κοινωνία. Δεν πάμε με συνθήματα. Πάμε με κοστολογημένες προτάσεις». Είπε ότι «δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν αναδεικνύει τις προτάσεις του» και σημείωσε ότι το κόμμα του ακολουθεί όλο το διάστημα «μια καθαρή στρατηγική» και πως «εδώ δεν είναι απλά ατάκτως ερριμμένα αποσπασματικά μέτρα, αλλά ένα συνολικό αφήγημα με αρχή, μέση και τέλος».

Ερωτηθείς για τη συνταγματική αναθεώρηση και τη μη ύπαρξη συναίνεσης κατά την πρώτη ψηφοφορία και ειδικά στο άρθρο 86, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «θα υποχρεωθεί η επόμενη Βουλή, στην οποία φιλοδοξούμε να έχουμε πλειοψηφία, αλλά δεν θα έχουμε προφανώς 180 βουλευτές, να αναζητήσει ευρύτερες συναινέσεις». Επεσήμανε ότι πρώτα απ’ όλα το ΠΑΣΟΚ ζητά να αναθεωρηθεί το άρθρο 110 του Συντάγματος, ώστε να είναι απαραίτητοι οι 180 βουλευτές και στην αναθεωρητική. Είπε ότι η κυβέρνηση δεν αναθεωρεί το άρθρο 86 διότι «κρατάει την άσκηση ποινικής δίωξης στους 151 της Βουλής» φέρνοντας μια διατύπωση με την οποία λέει «να υπάρχει πριν ένας έλεγχος δικαστικός αλλά την τελική απόφαση, αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη, να παραμένει στη Βουλή». «Άρα, εδώ τι έχουμε; Σε ένα θέμα που σχεδόν όλα τα κόμματα συμφωνούν ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το 86, άρα πολύ εύκολα θα βρεις 180 βουλευτές, το κρίσιμο είναι η διατύπωση. Η μοναδική δύναμη η οποία δεν θέλει να το αναθεωρήσει, είναι η κυβέρνηση», σχολίασε. «Ας πούμε», συνέχισε, «ότι η επόμενη κυβέρνηση, οποιαδήποτε, έχει 151 και θέλει να εργαλειοποιήσει ξανά το 86 για να μην παραπέμπονται οι υπουργοί της, θα πάει με 151 με μια διατύπωση που θα κρατάει στη Βουλή τη δυνατότητα». «Έχει αναθεωρηθεί το 86 ουσιαστικά; Όχι. ‘Αρα, εμείς τι λέμε; Θέλουμε να αναθεωρηθεί; Να είμαστε όλοι στο ύψος των ευθυνών μας και να κάνουμε πραγματική αναθεώρηση του 86», εξήγησε.



Αναφερόμενος στο άρθρο 16, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι πριν από ένα χρόνο το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει να υπάρξει «καθαρή διατύπωση ότι θα είναι μη κρατικά-μη κερδοσκοπικά [σ.σ.: πανεπιστήμια] για να βρούμε λύση», όμως «δεν ήθελε η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση έχει φέρει ιδιωτικά-κερδοσκοπικά».

Όσον αφορά την αξιολόγηση στο Δημόσιο, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «δεν θέλει αξιολόγηση, θέλει άρση μονιμότητας», όμως «η άρση μονιμότητας δεν είναι αξιολόγηση. Η άρση μονιμότητας σημαίνει ότι μπορεί να χτιστεί ένα κράτος πελατειακό, όπου κάθε κυβέρνηση θα διώχνει τους προηγούμενους και θα παίρνει άλλους». Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρή διαφωνία: «Εμείς λέμε ότι δεν είναι η μονιμότητα το θέμα. Η αξιολόγηση είναι ένα ζήτημα νόμων. Αυτή η κυβέρνηση έχει ψηφίσει νόμους -και την αξιολόγηση- που δεν τους εφαρμόζει». Πρόσθεσε ότι «συζητάμε κάθε μορφή αξιολόγησης που να εφαρμόζεται. Για εμάς είναι απαραίτητη» και «συζητάμε, αν θέλουμε, μέσα από τον κώδικα δημοσίων υπαλλήλων και πώς μπορούμε να επιταχύνουμε διαδικασίες αν κάποιος είναι επίορκος, που ήδη υπάρχουν». «Αλλά στο να νομιμοποιήσουμε το να μπορεί να διώχνει όποιον θέλει» δεν θα υπάρξει συναίνεση, τόνισε.