Νέο επεισόδιο έντασης σημειώθηκε στη Βουλή με πρωταγωνιστή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων μετά από τοποθέτησή του στην Ολομέλεια, κατά τη διάρκεια συζήτησης που αφορούσε ζητήματα Πολιτισμού.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την έντονη αποδοκιμασία τόσο του προεδρείου της Βουλής όσο και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν σκληρή επίθεση, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη και σεξιστική συμπεριφορά.

Ο Κυριαζίδης επανήλθε στην αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Κατά την ομιλία του, ο Δημήτρης Κυριαζίδης αναφέρθηκε στη μακροχρόνια, όπως υποστήριξε, αντιπαράθεσή του με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο βουλευτής της ΝΔ ισχυρίστηκε ότι εδώ και δέκα μήνες δέχεται προσωπικές επιθέσεις τόσο στην Ολομέλεια όσο και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, ενώ αναφέρθηκε και στην πρώτη γνωριμία τους, πριν από περίπου δύο δεκαετίες στη Δράμα.

Στη συνέχεια έκανε εκτενή αναφορά στην περίοδο που η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν πρόεδρος της Βουλής, καταλογίζοντάς της συγκεκριμένες πολιτικές και θεσμικές επιλογές, ενώ επανέφερε και το περιστατικό που είχε οδηγήσει στη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι είχε παρερμηνευθεί η φράση που είχε απευθύνει προς εκείνη.

«Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρερμηνεύσει μία ευχή μου, μία αναφορά, όταν επί 1,5 χρόνο μας εξύβριζε και μας έλεγε «δολοφόνους», «παιδεραστές», «παιδόφιλους» και δεν μιλούσε κανείς. Όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν εύκολη η διαδικασία. Μία ευχή της εξέφρασα και επειδή εκείνη τη νύχτα ήταν η πρόταση μομφής αποτέλεσα την Ιφιγένεια με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροαματικότητας», ήταν τα λόγια του κ. Κυριαζίδη.

Οι αναφορές του προκάλεσαν άμεση αντίδραση από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Γιώργο Λαμπρούλη, αλλά και από τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα.

Η κ. Ακρίτα, από το έδρανό της, αντέδρασε έντονα, υπενθυμίζοντας το περιστατικό με τη φράση «άντε κάνε κανένα παιδί», που είχε προκαλέσει τη διαγραφή του κ. Κυριαζίδη από την ΚΟ της ΝΔ, καλώντας τον να μην επαναφέρει το θέμα και επισημαίνοντας ότι είχε ζητήσει συγγνώμη για εκείνη τη συμπεριφορά.

Σκληρή ήταν και η παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, ο οποίος χαρακτήρισε τον Δημήτρη Κυριαζίδη «αμετανόητο σεξιστή».

Όπως υποστήριξε, αντί να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να απολογηθεί εκ νέου για τις δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν, επέλεξε να επαναφέρει προσωπικές αιχμές και, όπως είπε, «ψευδείς ισχυρισμούς».

Ο κ. Καζαμίας κατηγόρησε επίσης τον βουλευτή της ΝΔ ότι ουδέποτε μετανόησε πραγματικά για τη συμπεριφορά του, ενώ επέρριψε ευθύνες και στη Νέα Δημοκρατία για την πολιτική κάλυψη που, κατά την άποψή του, του παρέχει.

Παρέμβαση Λαμπρούλη και αφαίρεση του λόγου

Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του προεδρεύοντος, ο Δημήτρης Κυριαζίδης συνέχισε την τοποθέτησή του, επαναλαμβάνοντας προσωπικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ο Γιώργος Λαμπρούλης προειδοποίησε τον βουλευτή ότι οι αναφορές του είναι εκτός θέματος και απαράδεκτες, επισημαίνοντας πως απομακρύνουν τη συζήτηση από το αντικείμενό της.

Όταν ο κ. Κυριαζίδης επέμεινε, ο προεδρεύων προχώρησε στην αφαίρεση του λόγου του, βάζοντας τέλος στην παρέμβασή του.

Μενδώνη: «Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου»

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, πήρε θέση από τα υπουργικά έδρανα, αποδοκιμάζοντας δημόσια όσα είχαν προηγηθεί.

«Λυπάμαι για όσα ελέχθησαν. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου. Κύριε πρόεδρε, πράξατε απολύτως σωστά αφαιρώντας τον λόγο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβασή της καταγράφηκε ως μία από τις πιο ηχηρές αποδοκιμασίες απέναντι στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Λίγο αργότερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε να ληφθούν μέτρα σε βάρος του Δημήτρη Κυριαζίδη, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα προσωπικών επιθέσεων εναντίον της.

Παράλληλα, αίτημα για διαγραφή του βουλευτή διατύπωσαν η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, καθώς και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή.