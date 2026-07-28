Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε πιλοτική συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb.org για τη δωρεάν διαμονή γιατρών και νοσηλευτών που στελεχώνουν τις δημόσιες δομές υγείας, τη θερινή περίοδο υψηλής ζήτησης, σε πέντε ελληνικά νησιά.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί επέκταση του προγράμματος medical stays του Airbnb.org, το οποίο προσφέρει δωρεάν διαμονή σε οικογένειες και άτομα που χρειάζεται να μετακινηθούν εκτός της μόνιμης έδρας τους προκειμένου να λάβουν ιατρική περίθαλψη. Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα υλοποιείται σε 10 χώρες.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τα τέλη Ιουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου σε Σαντορίνη, Πάρο, Ίο, Ρόδο και Τήνο.



Η πρωτοβουλία, που παρουσιάστηκε από τον υπουργό μετά τη συνάντηση με την υποδιοικήτρια της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου Ολυμπία Χριστοφιλέα και τον υπεύθυνο Δημόσιας Πολιτικής της Airbnb Νίκο Αλεξίου, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασης του υγειονομικού προσωπικού κατά την περίοδο αυξημένης ζήτησης λόγω του τουρισμού.



Στην Ελλάδα, η νέα πιλοτική συνεργασία του Airbnb.org με την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου έρχεται να αντιμετωπίσει μια επαναλαμβανόμενη πρόκληση στους δημοφιλέστερους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στις διοικήσεις των υγειονομικών δομών και στο προσωπικό μια γρήγορη και ευέλικτη λύση στέγασης, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή κρίσιμων υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το υπουργείο Υγείας θα υποδείξει τους δικαιούχους γιατρούς και νοσηλευτές.

«Η στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας στα νησιά μας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας. Γνωρίζουμε ότι κατά τη θερινή περίοδο η εξεύρεση κατοικίας σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς αποτελεί συχνά το σημαντικότερο εμπόδιο για γιατρούς και νοσηλευτές που επιλέγουν να υπηρετήσουν εκεί. Με τη νέα αυτή συνεργασία με το Airbnb.org δίνουμε μια άμεση και ουσιαστική λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα, εξασφαλίζοντας δωρεάν στέγαση στους επαγγελματίες υγείας που στηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα νησιά μας», δήλωσε ο υπουργός Υγείας.



Σημείωσε ότι «η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει ότι όταν ο δημόσιος τομέας και οργανισμοί με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα συνεργάζονται, μπορούν να δώσουν πρακτικές λύσεις προς όφελος τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των κατοίκων και επισκεπτών των νησιών μας».



Ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε τον Επίτροπο Μεταφορών της Ε.Ε. Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος συντόνισε τη σχετική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Από την πλευρά του ο εκτελεστικός διευθυντής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Airbnb.org. Christoph Gorder, δήλωσε:

«Μέσα από αυτή την πιλοτική συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στις τοπικές δημόσιες δομές υγείας, προσφέροντας στους επαγγελματίες υγείας δωρεάν διαμονή κοντά στον τόπο εργασίας τους. Με αυτόν τον τρόπο αίρεται ένα εμπόδιο στην πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται, όταν τη χρειάζονται περισσότερο».

Σχετικά με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb.org



Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Airbnb.org ιδρύθηκε από την Airbnb και συνδέει ανθρώπους, που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης με δωρεάν έκτακτη στέγαση σε περιόδους κρίσης. Καλύπτει το κόστος της διαμονής, αξιοποιεί την πλατφόρμα της Airbnb και τη διεθνή κοινότητα οικοδεσποτών που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τα σπίτια τους σε όσους έχουν ανάγκη. Η Airbnb καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του Airbnb.org και δεν αποκομίζει κανένα οικονομικό όφελος από τις διαμονές που πραγματοποιούνται μέσω του οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι το 100% των δωρεών διατίθεται απευθείας για τη χρηματοδότηση της διαμονής ανθρώπων που χρειάζονται έκτακτη στέγαση. Από το 2020, ο οργανισμός έχει προσφέρει 1,6 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις δωρεάν προσωρινής στέγασης σε σχεδόν 140 χώρες παγκοσμίως, για ανθρώπους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, ένοπλες συγκρούσεις και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρο τον κόσμο.