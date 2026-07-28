Στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, στη φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδο αλλά και στους ελέγχους που γίνονται στα πλοία μίλησε το πρωί της Τρίτης 28/7 ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

«Έχουμε καταφέρει, και πρόκειται περί τεράστιου επιτεύγματος, τα τελευταία δύο χρόνια να μην έχουν ανεβεί οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. (…) Καταφέραμε η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Ναυτιλίας να βρούμε τρόπο να αντισταθμίσουμε αυτές τις αυξήσεις και πάλι να μην έχουν αυξηθεί τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Οι εκπτώσεις είναι από 25 έως 42% στα ταχύπλοα και στα συμβατικά πλοία» επεσήμανε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Έχουμε καταφέρει στο μεγαλύτερο κομμάτι της τουριστικής περιόδου και φέτος να προασπίσουμε αυτό το προϊόν. Η ναυτιλία μαζί με τον τουρισμό, μαζί με τις υπηρεσίες, την παροχή υπηρεσιών και το real estate είναι το μεγαλύτερο κομμάτι των εσόδων της χώρας και για τον ιδιωτικό τομέα, για όλους τους κλάδους που ασχολούνται. Οπότε προσέχουμε και σκύβουμε από πάνω και παλεύουμε και προσπαθούμε για αυτά τα οποία μας δίνουν έσοδα και αφορούν τους πολλούς» δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρμόδιος υπουργός.

«Η ασφάλεια πάνω απ’ όλα»

Αναφορικά με τη στελέχωση του Λιμενικού Σώματος, ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι δεν γίνεται καμία έκπτωση σε θέματα ασφάλειας, αναφέροντας τη διενέργεια πάνω από 1.800 έκτακτων ελέγχων σε πλοία.

«Έχουμε ξεπεράσει τους 1.800 έκτακτους ελέγχους στις παντόφλες, στα ημερόπλοια, στα τουριστικά πλοία, στα ακτοπλοϊκά πλοία, στα γιοτ και όπου απαιτείται. Εξήγησα ότι οι εντολές στη στρατιωτική ηγεσία και σε όλους τους λιμενικούς μας και στους λιμενάρχες μας είναι η ασφάλεια πάνω απ’ όλα, χωρίς αστερίσκο. Γι’ αυτό κάνουμε όλους αυτούς τους ελέγχους». «Στην ασφάλεια εκπτώσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχουν εκπτώσεις στα εισιτήρια. Στην ασφάλεια υπάρχουν σκληροί έλεγχοι και δεν είμαστε διατεθειμένοι να νερώσουμε το κρασί μας. (…) Εάν και εφόσον τεθεί το οποιοδήποτε θέμα ασφάλειας, είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία του κυρίου λιμενάρχη να καθυστερήσει ένα πλοίο, να μη φύγει ένα πλοίο αν χρειαστεί, να ξαναελεγχθεί ένα πλοίο, να γίνονται όλα σύννομα και αυτή η αίσθηση θέλω να περάσει παντού. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της ακτοπλοϊκής περιόδου, θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί και να μας βλέπουν οι πολίτες. Ζήτησα από όλους τους λιμενικούς να είναι στο πεδίο, κανένας στα γραφεία, όλοι έξω στην υπηρεσία του κόσμου» είπε.

Ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε και στο πρόσφατο ατύχημα με τη σύγκρουση πλοίων στη Σούδα, σημειώνοντας «είμαστε πολύ προβληματισμένοι με το συγκεκριμένο ατύχημα και σύγκρουση. Λυπάμαι, αλλά δεν έγινε σε καθόλου δύσκολες συνθήκες. Υπάρχουν ευθύνες, το διερευνά ο εισαγγελέας».

Παράλληλα, όπως δήλωσε αναμένεται η πρόσληψη 500 νέων λιμενοφυλάκων μέσω ΑΣΕΠ στα τέλη Αυγούστου, με στόχο την πρόσληψη άλλων τόσων στο μέλλον για την κάλυψη των μεγάλων οργανικών κενών.