Ολοκληρώθηκε στο ΥΠΕΞ ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας – Λιβύης.

«Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν εποικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

Σημειώνεται ότι η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ηγήθηκε της ελληνικής αντιπροσωπείας.