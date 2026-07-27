Ολοκληρώθηκε στο ΥΠΕΞ ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας – Λιβύης.
«Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν εποικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».
Σημειώνεται ότι η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ηγήθηκε της ελληνικής αντιπροσωπείας.
DFM Papadopoulou headed the Greek delegation in the third round of the Joint Greek-Libyan Technical Committee on Maritime Boundary Delimitation which took place today in Athens. pic.twitter.com/etJdsxBJ2B— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 27, 2026