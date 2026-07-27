Για «θεσμικό οπορτουνισμό» και, ειδικότερα, για επιδίωξη ενός Συντάγματος «που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία» κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως η στάση του πρωθυπουργού γύρω από τη Συνταγματική Αναθεώρηση «αποδεικνύει ότι δεν θέλει να δεσμεύεται από την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συναινέσεων».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ενόψει της ολοκλήρωσης σήμερα στη Βουλή της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, σχολιάζει ότι «δυστυχώς, η κυβέρνηση μετέτρεψε μια κορυφαία θεσμική διαδικασία σε ακόμη ένα επικοινωνιακό παιχνίδι».

Σημειώνει ότι «το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στάση της απέναντι στο άρθρο 110 του Συντάγματος», το οποίο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αναθεωρείται το ίδιο το Σύνταγμα. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρει ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι σαφής: οι συνταγματικές αλλαγές να απαιτούν ουσιαστικές συναινέσεις όχι μόνο ως προς τα αναθεωρητέα άρθρα, αλλά και ως προς το τελικό περιεχόμενό τους. Επισημαίνει ότι με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, κάθε αναθεωρούμενη διάταξη θα απαιτεί πλειοψηφία 180 βουλευτών και στη δεύτερη Βουλή και «έτσι, καμία κυβέρνηση δεν θα μπορεί να διαμορφώνει μόνη της το περιεχόμενο του Συντάγματος». «Αυτό, άλλωστε, είναι και το πραγματικό πνεύμα του ίδιου του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι η αναθεώρηση ολοκληρώνεται σε δύο διαφορετικές βουλευτικές περιόδους, μεταξύ των οποίων μεσολαβούν εθνικές εκλογές», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «η συνταγματική αναθεώρηση δεν σχεδιάστηκε για να επιβάλλεται από μία πρόσκαιρη πλειοψηφία, αλλά για να αποτελεί προϊόν ευρύτερης πολιτικής συμφωνίας».

Τονίζει ότι «γι’ αυτό προτείναμε την αναθεώρηση του άρθρου 110 και δεσμευτήκαμε ότι, αν η κυβέρνηση το συμπεριλάβει στην αναθεωρητική διαδικασία, το ΠΑΣΟΚ θα το υπερψηφίσει». Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη «εδώ ακριβώς αποκαλύπτεται η πολιτική υποκρισία του κ. Μητσοτάκη».

Αναφέρει ειδικότερα ότι «το 2018, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατέθεσε με την υπογραφή του επίσημη πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης, στην οποία περιλαμβανόταν και η αναθεώρηση του άρθρου 110, πρόταση που εισηγήθηκε στη Βουλή ο τότε εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Σήμερα, ως πρωθυπουργός, αρνείται ακόμη και να θέσει προς αναθεώρηση το ίδιο ακριβώς άρθρο». «Τι άλλαξε από τότε;», ρωτά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι «δεν αναιρέθηκε η ανάγκη για ισχυρότερες θεσμικές εγγυήσεις. Μεταβλήθηκε μόνο η πολιτική θέση του κ. Μητσοτάκη. Και μαζί με την καρέκλα, άλλαξε και η αντίληψή του για τους θεσμούς».

Ο κ. Ανδρουλάκης προσθέτει ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Μητσοτάκης επιδεικνύει μηδενική συνέπεια στα θεσμικά ζητήματα. Το ίδιο συνέβη και με την πρότασή του για την καθιέρωση τριετούς ασυμβίβαστου για τους δικαστικούς λειτουργούς μετά την αφυπηρέτησή τους, την οποία εγκατέλειψε μόλις έγινε πρωθυπουργός».

Καταληκτικά ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι η στάση του πρωθυπουργού «αποδεικνύει ότι δεν θέλει να δεσμεύεται από την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συναινέσεων», ότι «επιδιώκει ένα Σύνταγμα, που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία». «Αυτό δεν είναι μεταρρυθμιστική τόλμη. Είναι θεσμικός οπορτουνισμός», αναφέρει, για να υπογραμμίσει πως «όταν οι θεσμοί εργαλειοποιούνται τόσο προκλητικά από την εκάστοτε εξουσία, η πολιτική αλλαγή γίνεται δημοκρατική αναγκαιότητα».