Νέα σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Παύλο Πολάκη, με επίκεντρο αυτή τη φορά τους δικηγόρους του ΕΟΔΥ και υποθέσεις που αφορούν την περίοδο λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Υγείας απάντησε σε αιχμές του βουλευτή Χανίων, κάνοντας λόγο για πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που αφορούν τη θητεία του ως αναπληρωτή υπουργού Υγείας και τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη διαβιβαστεί στις εισαγγελικές Αρχές.

«Τολμάει και μιλάει ο Παύλος Πολάκης σε μένα για τους δικηγόρους του ΕΟΔΥ – ΚΕΕΛΠΝΟ; Είμαστε με τα καλά μας;», ανέφερε στην αρχή της ανάρτησής του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Οι αναφορές στα πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι έχει συνταχθεί πόρισμα για τη διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ που είχε οριστεί κατά τη θητεία του Παύλου Πολάκη, το οποίο αφορά, όπως ισχυρίστηκε, υπόθεση κακουργηματικής απιστίας ύψους 200.000 ευρώ σχετικά με αμοιβές δικηγόρων.

«Για τη θητεία σου ως αναπληρωτή υπουργού Υγείας έχει ήδη συνταχθεί πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το τότε ΚΕΕΛΠΝΟ και τη διοίκηση που είχες διορίσει, αναφορικά με κακουργηματική απιστία δικηγόρων ύψους 200.000 ευρώ, και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για τα περαιτέρω», έγραψε.

Γιατί προσλήφθηκε ο συγκεκριμένος δικηγόρος

Απαντώντας στις επικρίσεις για την πρόσληψη του δικηγόρου Αθανασόπουλου από τον ΕΟΔΥ, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι η επιλογή του έγινε επειδή γνωρίζει σε βάθος τις δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με το ΚΕΕΛΠΝΟ.

«Εμείς προσλάβαμε πράγματι τον κ. Αθανασόπουλο, ο οποίος ως δικηγόρος σε κέρδισε σε όλα τα δικαστήρια με τον Σταμάτη Πουλή και γνωρίζει εξαιρετικά καλά όλες σου τις παρανομίες στο ΚΕΕΛΠΝΟ», έγραψε, απευθυνόμενος στον Παύλο Πολάκη.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και σε δεύτερο πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αφορά υπόθεση απιστίας ύψους 6,5 εκατ. ευρώ σχετικά με εταιρεία που είχε αναλάβει τη φύλαξη του οργανισμού.

«Για αυτές τις παρανομίες, που αφορούν την περίοδο κατά την οποία ήσουν αναπληρωτής υπουργός και για τις οποίες ήδη συντάχθηκαν πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όπως για την κακουργηματική απιστία ύψους 6.500.000 ευρώ για τη γνωστή ευνοούμενη εταιρεία φύλαξης, τον προσλάβαμε», σημείωσε.

«Σε όσα δικαστήρια βρεθήκαμε, εγώ κέρδισα»

Συνεχίζοντας σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο Παύλος Πολάκης φοβάται τις δικαστικές εξελίξεις που, κατά τον ίδιο, αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των σχετικών πορισμάτων.

«Παύλο μου, καλά κάνεις και φοβάσαι. Και εγώ στη θέση σου, αν είχα κάνει όσα έκανες εσύ, υποδυόμενος και τον αδέκαστο, θα φοβόμουν», έγραψε.

«Κράτα το εξής: Σε όσα δικαστήρια βρεθήκαμε αντιμέτωποι, εγώ κέρδισα, εσύ έχασες. Τώρα τα πορίσματα ολοκληρώθηκαν και θα ξεκινήσουν αναγκαστικά τα προβλεπόμενα από τον νόμο, για να ανακτήσει το Δημόσιο όσα έχασε από τις πράξεις σου», πρόσθεσε.

Η νέα επίθεση του υπουργού Υγείας έρχεται σε συνέχεια της πολυετούς πολιτικής και δικαστικής αντιπαράθεσης των δύο πολιτικών για τις υποθέσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ. Τον Ιούνιο του 2026, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε επανέλθει δημόσια στο θέμα, μετά την αθώωση του Σταμάτη Πουλή και της Ανδρονίκης Θεοφιλάτου σε δίκη για προσλήψεις στον οργανισμό.

Η αιχμηρή αναφορά στη βουλευτική ιδιότητα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκλεισε την ανάρτησή του με μία ακόμη προσωπική αιχμή προς τον Παύλο Πολάκη, υποστηρίζοντας ότι οι διαδικασίες θα χρειαστούν αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθούν.

«Το μόνο για το οποίο λυπάμαι είναι ότι θα χρειαστούν κάποιοι μήνες για να γίνουν όλα σωστά και, όταν θα αρχίσουν τα δικαστήρια, δεν θα είσαι και βουλευτής για να σε βλέπω από κοντά», ανέφερε.