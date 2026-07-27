Στο υπουργείο Εξωτερικών διεξάγεται ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας – Λιβύης, με την Αθήνα να τονίζει πως είναι σαφής και αμετάβλητη η θέση ότι τα ελληνικά νησιά έχουν πλήρη επήρεια στις θαλάσσιες ζώνες και πως το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας είναι η μόνιμη υπηρεσιακή υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο διάλογος τόσο στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας όσο και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, έστω και με δυσκολίες είναι θετική εξέλιξη καθώς μάλιστα διεξάγεται μετά από πολύ καιρό τόσο με το καθεστώς της Τρίπολης όσο και της Βεγγάζης.

Παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές συγκλίσεις, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι για πρώτη φορά οι δυο πλευρές, μετά από αρκετά χρόνια, διατηρούν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας αποκλειστικά για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Η Αθήνα το τελευταίο διάστημα έχει επιλέξει να συνεχίζει τον θεσμικό διάλογο με την κυβέρνηση της Τρίπολης και παράλληλα να εμβαθύνει τις σχέσεις της με την Ανατολική Λιβύη.