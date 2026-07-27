Τέσσερις στόχους των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για την Αναθεώρηση του Συντάγματος παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κατά την ομιλία του σήμερα στη σχετική συζήτηση στη Βουλή.

Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης καυτηρίασε τη στάση κομμάτων της αντιπολίτευσης που καταψηφίζουν ακόμη και προτάσεις τις οποίες έχουν τα ίδια εισηγηθεί, αποκλειστικά και μόνο επειδή τις κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Υπογράμμισε παράλληλα τις δυσμενείς συνέπειες για τη χώρα στην περίπτωση που ναυαγήσει η Συνταγματική αναθεώρηση.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στάθηκε ιδιαίτερα στις προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη Συνταγματική κατοχύρωση της Γλώσσας και της Σημαίας. «Ούτε εκεί υπάρχει συναίνεση. Αναρωτιέμαι ποια είναι η λογική πίσω από αυτήν την προσέγγιση. Εάν υπάρχει λογική, ή τυφλώνει το κομματικό πάθος. Ελπίζω, εύχομαι, ότι έστω και την τελευταία στιγμή αν μην τι άλλο για τη Σημαία και τη Γλώσσα, θα υπάρχει μια εξαίρεση», ανέφερε.

Οι στόχοι των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας όπως σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης είναι:

Πρώτον, η δημιουργία νέας σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη. «Αυτήν την στόχευση υπηρετούν οι προτάσεις για την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και για την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Προσπαθούμε να ακούσουμε την εύλογη, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, κριτική από την κοινωνία και να απαντήσουμε σε αυτήν. Ας ελπίσουμε ότι η αντιπολίτευση έστω και την τελευταία στιγμή κάτι θα αντιληφθεί», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.



Δεύτερον, ένα κράτος πιο αξιόπιστο, πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό προς τον πολίτη . «Γι’ αυτό προτείνουμε Συνταγματική ρύθμιση για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και σύνδεση της αξιολόγησης με την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, όταν υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα. Κανένας δεν είναι υπεράνω κριτικής. Όλοι κρινόμαστε για αυτό το οποίο κάνουμε. Το ίδιο ζητάμε με θάρρος να συμβαίνει και στο δημόσιο τομέα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι καλοί δημόσιοι υπάλληλοι όχι απλώς δεν έχουν να φοβηθούν, αλλά έχουν μόνο να κερδίσουν, διότι θα επιβραβεύεται η αξιοκρατία, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Το ίδιο υπηρετούμε και με την πρόταση για τον προληπτικό έλεγχο της Συνταγματικότητας των νόμων σε κάποιες περιπτώσεις, για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Για να μην υπάρχουν ανατροπές δεδομένων για τον πολίτη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν ο ίδιος προχώρησε λαμβάνοντας υπόψιν ένα ψηφισμένο νόμο από τη Βουλή. Δεν το κάνουμε οριζόντια, μέσω Συνταγματικού δικαστηρίου. Και εδώ, νομίζω, κινούμαστε στη σφαίρα της κοινής λογικής».



«Γι’ αυτό προτείνουμε Συνταγματική ρύθμιση για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και σύνδεση της αξιολόγησης με την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, όταν υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα. Κανένας δεν είναι υπεράνω κριτικής. Όλοι κρινόμαστε για αυτό το οποίο κάνουμε. Το ίδιο ζητάμε με θάρρος να συμβαίνει και στο δημόσιο τομέα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι καλοί δημόσιοι υπάλληλοι όχι απλώς δεν έχουν να φοβηθούν, αλλά έχουν μόνο να κερδίσουν, διότι θα επιβραβεύεται η αξιοκρατία, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Το ίδιο υπηρετούμε και με την πρόταση για τον προληπτικό έλεγχο της Συνταγματικότητας των νόμων σε κάποιες περιπτώσεις, για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Για να μην υπάρχουν ανατροπές δεδομένων για τον πολίτη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν ο ίδιος προχώρησε λαμβάνοντας υπόψιν ένα ψηφισμένο νόμο από τη Βουλή. Δεν το κάνουμε οριζόντια, μέσω Συνταγματικού δικαστηρίου. Και εδώ, νομίζω, κινούμαστε στη σφαίρα της κοινής λογικής». Τρίτον, η θωράκιση της χώρας απέναντι στον λαϊκισμό. «Το κάνουμε με την πρόταση για τα δημοψηφίσματα, ώστε οι διατυπώσεις να μην υπηρετούν μικροκομματικές στοχεύσεις. Κυρίως, όμως, το κάνουμε με τον δημοσιονομικό κανόνα για να μην βρεθεί και πάλι η χώρα θύμα υπερβολικών ελλειμμάτων. Είναι υποχρέωσή μας, απέναντι στα παιδιά μας, να αποφεύγουμε ελλείμματα και χρέη. Η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει πέντε φορές. Κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε ένα φρένο. Δεν μπορώ να καταλάβω, μετά τη δραματική εμπειρία που είχαμε την περασμένη δεκαετία, γιατί δεν υπάρχει συναίνεση για αυτό το ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα ιδεολογικό. Είναι ζήτημα κοινής λογικής και προστασίας του συμφέροντος της χώρας».



Τέταρτον, να αποκτήσει η χώρα ένα Σύνταγμα που θα απαντά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. «Η τεχνολογία», όπως επεσήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης, «εξελίσσεται με ρυθμούς που πριν από λίγα χρόνια δύσκολα θα φανταζόμασταν. Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί τεράστιες δυνατότητες, αλλά και νέα ζητήματα για δικαιώματα, για τη διαφάνεια, για τη λειτουργία της Δημοκρατίας. Δεν είναι μια υπόθεση που αφορά το μέλλον. Αφορά το παρόν και δεν είναι κάτι δευτερεύον. Δεν μπορεί το Σύνταγμά μας να αγνοήσει τέτοιου είδους εξελίξεις».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προειδοποίησε εξάλλου για τις επιπτώσεις αν δεν προχωρήσει η Συνταγματική αναθεώρηση:

– Θα παραμείνει το ίδιο άρθρο περί ευθύνης υπουργών. «Ένα άρθρο το οποίο έχει δεχθεί κριτική όχι μόνο από τα μέσα ενημέρωσης, την κοινωνία των πολιτών, από όλα τα κόμματα της Βουλής που θέλουν θεωρητικά να το αλλάξουν».

– Δεν θα αλλάξει τίποτα σε σχέση με την εκλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. «Εδώ και πολλά χρόνια κατηγορούνται οι κυβερνήσεις ότι παρεμβαίνουν στη Δικαιοσύνη λόγω του ότι επιλέγουν τις ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων. Η κυβέρνηση προτείνει να έχουν ενεργό συμμετοχή οι ίδιοι οι ανώτατοι δικαστές και πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή η Βουλή. Η αντιπολίτευση θα περίμενε κανείς να το στηρίξει. Ιδιαίτερα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που το έχει προτείνει κιόλας. Αλλά επειδή η πρόταση προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, δεν στηρίζεται. Ψάξτε να βρείτε λογική», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

– Θα παραμείνει όπως έχει και το άρθρο 16. «Διότι κάποιοι από την αντιπολίτευση θεωρούν το κράτος ως λατρευτικό αντικείμενο. Και η Ελλάδα θα διατηρήσει την παγκόσμια πρωτοτυπία καθώς παντού – χωρίς καμιά εξαίρεση – υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν τα βρίσκω πολύ προοδευτικά και πολύ λογικά όλα αυτά».

«Εμείς», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «τοποθετούμαστε με αίσθημα ευθύνης, με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματός μας. Η αντιπολίτευση έχει τη δική της στάση. Υπάρχει ένας αρνητισμός, διότι μπερδεύει την αρνητική τοποθέτηση που έχει απέναντι στην κυβέρνηση με το ύψιστο δικαίωμα που έχει κάθε βουλευτής, γιατί το Σύνταγμα είναι ο υπέρτατος νόμος της χώρας».