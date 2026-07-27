Με νέο βίντεο συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ την κριτική για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, εστιάζοντας αυτή τη φορά στον τομέα του διαδικτύου, της συνδεσιμότητας και των ψηφιακών έργων. Σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το πέμπτο σποτ της καμπάνιας «Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα» αναδεικνύει «ζοφερές, αλλά άγνωστες στον πολύ κόσμο πτυχές» του σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «εξόχως προβληματική» πραγματικότητα σε αυτό το πεδίο, αναφέροντας ειδικότερα ότι παρά τα βήματα που έχουν γίνει και την τεχνολογική πρόοδο, το ελληνικό νοικοκυριό και η επιχείρηση εξακολουθούν να υποφέρουν από το ακριβό και αργό διαδίκτυο, ακριβό σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρει.

«Εξακολουθούμε να πρωταγωνιστούμε στην ΕΕ σε κόστος πρόσβασης, εξακολουθούμε να υπολειπόμαστε του μέσου ευρωπαϊκού όρου σε ταχύτητες σύνδεσης. Την ίδια ώρα παραμένει το χάσμα σε επίπεδο περιφερειών ως προς την ταχύτητα στις σταθερές συνδέσεις», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.