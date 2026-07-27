Την επέκταση της ειδικής άδειας και της παροχής προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση, η οποία διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο έξι βασικών αξόνων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

«Στόχος μας είναι η περαιτέρω προστασία της μητρότητας και η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών που είναι και μητέρες. Έχουμε ήδη λάβει σειρά μέτρων, όπως η διεύρυνση της άδειας μητρότητας από τους έξι στους εννέα μήνες, καθώς και η επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

«Συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση προκειμένου να ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε τη μητρότητα, στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών με γνώμονα την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής», πρόσθεσε.

Οι έξι βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης έχουν ως εξής: