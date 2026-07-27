Επίθεση κατά της ΕΛΑΣ αλλά και του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης.

«Το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ 2, όπως και ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ 1 Τσίπρα έχουν, αλλά τσίπα δεν έχουν», είπε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Στη συνέχεια κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος, όπως υποστήριξε κατά τη διακυβέρνησή του «είχε κατακρεουργήσει τη μεσαία τάξη» με τη φορολογία.

«Με το που εμφανίστηκε ο Τσίπρας, λόγω της ανικανότητας του κ. Ανδρουλάκη, κατάφερε να βρεθεί δεύτερο κόμμα και σας ρίχνει επτά μονάδες στο κεφάλι».

«Θα πρέπει να κάνετε κριτική στον αρχηγό σας και στον εαυτό σας. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι όπου χρειάζεται παρεμβαίνει με κοστολογημένα μέτρα», τόνισε ο κ. Λαζαρίδης, απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.

«Η σημερινή κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 83 μειώσεις φόρων».