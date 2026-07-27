Με μια αιχμηρή ανάρτηση κατά ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχολίασε ο Νίκος Καρανίκας την απουσία των δύο κομμάτων από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

«Μα πόσο γελοίοι; Ντροπή τους! Δεν αντέχει η παρακμιακή αριστερά την δημοκρατία» γράφει ο Νίκος Καρανίκας σημειώνοντας ότι «δεν την άντεξαν την δημοκρατία όταν μαζί με τον Τσίπρα οργάνωσαν το πραξικόπημα στο κόμμα τους για να ανατρέψουν τον δημοκρατικά εκλεγμένο Κασσελακη. Δεν τους άρεσε η επιλογή του λαού και την άλλαξαν με μια πράξη αντιδημοκρατική».

Κάνοντας λόγο, δε, για «χάσμα με την δημοκρατία χάσμα και με την αξιοπιστία», ο Νίκος Καρανίκας απαντά στη δικαιολογία περί παρουσίας ακροδεξιών γράφοντας ότι και η Νίκη και η Ελληνική Λύση «είναι επιλογή του κόσμου σε μια διαδικασία ελεύθερων και δημοκρατικών εκλογών και αν δεν είναι αρεστό το αποτέλεσμα παλεύεις δημοκρατικά να το αλλάξεις και αυτό σημαίνει να επηρεάσεις τον κόσμο με τις ιδέες σου και τις πράξεις σου και όχι με την άρνηση να τιμήσεις την Δημοκρατία».

Συμπληρώνει, μάλιστα, «αν εννοεί τους εκλεγμένους βουλευτές της ΝΔ τότε επιβεβαιώνεται η πολιτική και ιδεολογική καφρίλα αυτού του κόμματος».

Όλη η ανάρτηση:

Αποκατάσταση της Δημοκρατίας και παρακμιακή αριστερά.(σε 2’)

Η παρακμή της αριστεράς αποτυπώνεται ακόμα και στην άρνηση της να παραστεί στη δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο με πρόσχημα την ύπαρξη ακροδεξιών.

Μα πόσο γελοίοι; Ντροπή τους!

Δεν αντέχει η παρακμιακή αριστερά την δημοκρατία.

Δεν αντέχει η «ανανεωτική αριστερά» της εποχής των πέτρινων χρόνων του Ηλια Ηλιού και της μεταπολίτευσης του Μιχάλη Παπαγιαννάκη την Δημοκρατία.

Τα σημερινά στελέχη έφεραν την αριστερά στα μέτρα τους.

Την έκαναν όπως λέει ο λαός «σαν τα μούτρα τους».

Δεν την άντεξαν την δημοκρατία όταν μαζί με τον Τσίπρα οργάνωσαν το πραξικόπημα στο κόμμα τους για να ανατρέψουν τον δημοκρατικά εκλεγμένο Κασσελακη.

Δεν τους άρεσε η επιλογή του λαού και την άλλαξαν με μια πράξη αντιδημοκρατική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ του πραξικοπήματος και του σημερινού ρεζιλιού αρνείται να πάει στη δεξίωση γιατί θα παραβρίσκονται εκεί και οι ακροδεξιοί. Εδώ γελάμε.

Χάσμα με την δημοκρατία χάσμα και με την αξιοπιστία.

Ποιους εννοεί ακροδεξιούς η παρακμιακή αριστερά;

Αν εννοεί τους βουλευτές της Νίκης τότε οφείλει να γνωρίζει ότι η Νίκη δεν θα παραβρεθεί.

Αν εννοεί τους εκλεγμένους βουλευτές της ΝΔ τότε επιβεβαιώνεται η πολιτική και ιδεολογική καφρίλα αυτού του κόμματος.

Το κόμμα του Βελόπουλου εννοεί; Το κόμμα του η Ελληνική Λύση αρνείται αυτόν τον χαρακτηρισμό αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα.

Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα κόμματα είναι επιλογή του κόσμου σε μια διαδικασία ελεύθερων και δημοκρατικών εκλογών και αν δεν είναι αρεστό το αποτέλεσμα παλεύεις δημοκρατικά να το αλλάξεις και αυτό σημαίνει να επηρεάσεις τον κόσμο με τις ιδέες σου και τις πράξεις σου και όχι με την άρνηση να τιμήσεις την Δημοκρατία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα που συνεργάστηκε με την δεξιά και με τους ΑΝΕΛ και παραβρέθηκε και άλλες φορές στην δεξίωση ενώ δεν απουσίαζαν αυτοί που σήμερα καταγγέλει ως ακροδεξιούς, αυτό το κόμμα σήμερα βρήκε δικαιολογία και τρόπο να κάνει αντιπολίτευση. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση απλά προσπαθούν να δικαιολογήσουν την απουσία αξιόπιστης παρουσίας τους και να αποφύγουν τα αυστηρά βλέμματα και την χλεύη που δικαιολογημένα στρέφεται προς το κόμμα τους.

Η αριστερά που έχει κυβερνήσει οφείλει να κατανοεί ότι η δημοκρατία δεν είναι μια à la carte συνθήκη και το πολίτευμα όπως και η χώρα μας δεν είναι όπως το κόμμα τους που το έχουν ξεφτιλίσει και παράλληλα ηγούνται με Μακιαβελικό τρόπο.

Ο Κορνήλιος Καστοριάδης σε ένα του βιβλίο εξηγεί ότι η δημοκρατία δεν είναι κατά επιλογή και οφείλουμε να την αντέχουμε ανεξάρτητα του αποτελέσματος. Οπως οφείλουμε να την διευρύνουμε έτσι οφείλουμε να αποδεχόμαστε ακόμα και την απόφαση του λαού να την καταργήσει. Το χρέος των δημοκρατικών δυνάμεων άρα και της αριστεράς είναι να παλεύει για την δημοκρατία, την διεύρυνση της και να την υπερασπίζεται ακόμα και όταν χάνει.

Αυτό δεν αντέχει η παρακμιακή αριστερά που ακόμα είναι με το βλέμμα και την σκέψη της στην εποχή του αντιδημοκρατικού και αυταρχικού σοσιαλισμού με τις διδασκαλίες του πατέρα της Ιωσήφ Στάλιν.

Κανονικά αφού ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται την άκρα δεξιά που αρνείται την δημοκρατία, δεν θα έπρεπε να τους δοθεί πρόσκληση γιατί είναι ένα κόμμα που η ηγεσία της είναι αποτέλεσμα πραξικοπήματος. Η σημερινή γενιά της Ανανεωτικής ριζοσπαστικής Αριστεράς αποδείχτηκε κατώτερη των προσδοκιών.

Η μόνη λύση είναι αυτή η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΙΧ κόμμα του Τσίπρα να μην εκλεγούν-μπουν στην επόμενη βουλή έτσι ώστε ο λαός να απελευθερωθεί συναισθηματικά και πολιτικά και να συνεννοηθεί δημοκρατικά και ισότιμα δημιουργώντας μια διαφορετική αριστερά.

Μέσα σ αυτήν την δεξιά και νεοφιλελεύθερη κυριαρχία όπου ηγεμονεύουν ολιγάρχες είναι απαραίτητο και εφικτό να δημιουργήσουμε την δημοκρατική συμμετοχική αριστερά μακρυά από αντιδεξιά και εμφυλιακά σύνδρομα. Μια αριστερά όπου όλα τα μέλη της είναι ισότιμα. Η σημερινή «ανανεωτική ριζοσπαστική αριστερά» είναι ένα αδειανό πουκάμισο γεμάτο προσωπικές φιλοδοξίες και γι’ αυτό πρέπει να ηττηθεί καθώς όσο υπάρχει τόσο ο Μητσοτάκης θα προβάλλει ως το αξιόπιστο και αναγκαίο.