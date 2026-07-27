Με τον Ιούλιο να πλησιάζει στο τέλος του και την περίοδο των ολιγοήμερων διακοπών για το πολιτικό προσωπικό της χώρας να πλησιάζει η ατμόσφαιρα κάθε άλλο παρά καλοκαιρινή δεν είναι καθώς για πρώτη φορά οι δημοσκοπήσεις διεξάγονταν μέχρι και πριν από λίγα 24ωρα.

Και οι μετρήσεις της κοινής γνώμης θα κάνουν όμως μια μικρή παύση και θα επανέλθουν στα τέλη Αυγούστου.

Η τελευταία δημοσκόπηση της Marc έδειξε και πάλι τη ΝΔ να διατηρεί σταθερό και καθαρό πολιτικό προβάδισμα 14 ποσοστιαίων μονάδων στην εκτίμηση ψήφου από το δεύτερο κόμμα.

Η έρευνα καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στο 30,8%, την ΕΛΑΣ στο 16,8% και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 11%.

Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει ότι, παρά τις φυσιολογικές κυβερνητικές φθορές και τις έντονες πιέσεις της καθημερινότητας, η πλειοψηφία των πολιτών αναγνωρίζει στην παρούσα κυβέρνηση τη μόνη ρεαλιστική πρόταση σταθερότητας και προοπτικής για τη χώρα.

Η ακτινογραφία των δημοσκοπήσεων και το μήνυμα των πολιτών

Τα πρόσφατα στοιχεία των εταιρειών Marc και GPO δείχνουν ότι η κυβέρνηση διατηρεί την πιο συμπαγή εκλογική βάση και το ισχυρότερο ηγετικό πλεονέκτημα στο πολιτικό σκηνικό.

Η αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη, αδυνατώντας να αρθρώσει ένα συνεκτικό εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης. Ωστόσο, οι πολίτες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: ζητούν γρήγορες λύσεις στα προβλήματα και αποτελεσματικότητα.

Όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, δεν κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε αυτή την κριτική, αντίθετα, αξιολογούμε τα μηνύματα των μετρήσεων ως πυξίδα για τη διόρθωση αστοχιών και την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου.

Αυτό που βλέπουν επίσης πίσω από τα ποιοτικά στοιχεία της δημοσκόπησης της Marc είναι ότι υπάρχει ανάγκη να απευθυνθούν με μεγαλύτερη ένταση στις νεότερες και μεσαίες ηλικίες και να εξηγήσει πιο καθαρά γιατί είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δεν θα εξασφαλίσει την σταθερότητα αλλά και θα δώσει προοπτική.

Πού επικεντρώνεται το κυβερνητικό επιτελείο

Για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις, το κυβερνητικό επιτελείο επικεντρώνεται σε τρεις κρίσιμους τομείς, που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών και το μέλλον της χώρας.

Η αντιμετώπιση του πληθωρισμού αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα, καθώς η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των νοικοκυριών. Η κυβέρνηση απαντά με μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, στοχευμένα επιδόματα για τους πιο ευάλωτους και αυστηρούς ελέγχους στην αγορά για την πάταξη της αισχροκέρδειας.

Επίσης, ο εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) βρίσκεται στο επίκεντρο, με μαζικές προσλήψεις γιατρών, ανακαινίσεις νοσοκομείων και ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Παράλληλα, στον τομέα της Παιδείας, προχωρά η ψηφιοποίηση των σχολείων και η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, που αναβαθμίζουν τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας.

Όπως σημείωνε συνεργάτης του πρωθυπουργού, η διατήρηση της πολιτικής κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας δεν αποτελεί λευκή επιταγή, αλλά μια καθαρή εντολή για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με κοινωνικό πρόσημο.