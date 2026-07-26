Ισχυρό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Marc που δημοσιεύται στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα». Το κυβερνών κόμμα ξεπερνά το όριο του 30% στην εκτίμηση ψήφου, αφήνοντας πίσω του με μεγάλη διαφορά την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην τρίτη θέση.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 30,8%, η ΕΛΑΣ 16,8% και το ΠΑΣΟΚ 11%, με τη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος να αγγίζει τις 14 ποσοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικά η εκτίμηση ψήφου

ΝΔ: 30,8% (30,5%)

ΕΛΑΣ: 16,8% (16,5%)

ΠΑΣΟΚ: 11% (10,5%)

Ελληνική Λύση: 7,5% (από 7%)

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 7,4% (από 10,5%)

ΚΚΕ: 6,7% (από 6,5%)

Πλεύση Ελευθερίας: 5,5% (από 5,3%)

Φωνή Λογικής: 3,5% (από 2,7%)

Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται το κόμμα ΜέΡΑ25 με 3,1%, η Νίκη με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%, οι Σπαρτιάτες με 1,2% και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη με 1,1%, ενώ η Νέα Αριστερά καταγράφεται στο 0,3%.

Παρά την πρωτιά της κυβέρνησης, η έρευνα καταγράφει ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να απέχει από τα ποσοστά που είχε στις εκλογές του 2023 και δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία με τα σημερινά δεδομένα. Παράλληλα, εμφανίζει χαμηλότερες επιδόσεις στις νεότερες ηλικίες, ενώ σημαντικό μέρος της κοινωνίας εξακολουθεί να εκφράζει επιθυμία για πολιτική αλλαγή.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 31%, διατηρώντας σημαντική διαφορά από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ακολουθεί με 15,2%. Την ίδια ώρα, σχεδόν δύο στους τρεις πολίτες εκτιμούν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης αδυναμία της αντιπολίτευσης να διαμορφώσει ενιαία εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, καθώς οι δυνάμεις της παραμένουν κατακερματισμένες. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, χωρίς ωστόσο να απειλεί την πρωτιά της ΝΔ, ενώ το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά ποσοστά.

Η έρευνα της Marc πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά από τις 20 έως τις 23 Ιουλίου σε δείγμα 1.178 ατόμων, με μέγιστο στατιστικό σφάλμα ±2,9%.