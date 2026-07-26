«Η κυβέρνηση στέκεται για άλλη μια φορά έμπρακτα δίπλα στον αγροτικό κόσμο που δοκιμάζεται εκ νέου σκληρά από ακραία καιρικά φαινόμενα. Με ταχύτατους ρυθμούς, διαφάνεια και δικαιοσύνη, ενεργοποιούνται όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την πλήρη αποκατάσταση των παραγωγών μας.

Κανένας παραγωγός δεν θα μείνει μόνος του σε αυτή τη δοκιμασία», επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε αγρότες που είδαν τη σοδειά τους να καταστρέφεται από τις σφοδρές χαλαζοπτώσεις που έπληξαν καλλιέργειες στο νομό Λάρισας.

Ο Θεσσαλός πολιτικός, που περιόδευσε σε πληγείσες περιοχές του νομού Λάρισας (Πλατανούλια, Δαμάσι, Ευαγγελισμός, Δομένικο) για να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος των ζημιών, τόνισε ότι σε στενή συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο, δρομολογείται ένα συντονισμένο πλέγμα μέτρων κατά τα πρότυπα του προγράμματος DANIEL.

Ειδικότερα:

– Άμεση έναρξη καταγραφών: Συνεργεία του ΕΛΓΑ βρίσκονται ήδη στο πεδίο, ενώ από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου κλιμάκια γεωπόνων επεκτείνουν τις αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές.

– Υποβολή δηλώσεων (27 Ιουλίου – 10 Αυγούστου 2026): Ανοίγουν άμεσα οι «αναγγελίες» ζημιάς, με συνδυασμό των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025 για τις δενδρώδεις και των νέων δηλώσεων για τις ετήσιες καλλιέργειες.

– Ad hoc Πρόγραμμα, 100% αποζημίωση και προκαταβολές 65%: Υποβάλλεται αίτημα στην ΕΕ, ενώ με νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται άμεσα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, θεσπίζεται η αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, η κατάργηση του ανώτατου ορίου των αποζημιώσεων, καθώς και η άμεση καταβολή προκαταβολών στο 65%.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο κ. Χαρακόπουλος διαβεβαίωσε τους πληγέντες αγρότες ότι θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους μέχρι να αποζημιωθούν όλοι όσοι υπέστησαν ζημιές από την πρωτόγνωρη χαλαζόπτωση.