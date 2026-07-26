Συγχαρητήριο μήνυμα στην Εθνική ομάδα πόλο Ανδρών απέστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη θριαμβευτική κατάκτηση του World Cup στο Σίδνεϊ, μια ιστορική επιτυχία που σηματοδοτεί το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στη διοργάνωση.

Η «γαλανόλευκη» επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 σε έναν συγκλονιστικό τελικό, ανεβαίνοντας στην κορυφή του κόσμου και γράφοντας μία από τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία της ελληνικής υδατοσφαίρισης.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον ομοσπονδιακό τεχνικό Θοδωρή Βλάχο και τους διεθνείς για τη σπουδαία επιτυχία τους, κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό.

«Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!», ανέφερε χαρακτηριστικά.