Στη λογοδοσία ως θεμελιώδη υποχρέωση απέναντι στους πολίτες και στη δέσμευσή του για μία Αττική πιο ασφαλή, βιώσιμη και ανθρώπινη αναφέρεται ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, σε άρθρο του για τον απολογισμό των πρώτων 30 μηνών της περιφερειακής Αρχής, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα One Voice.

Ο κ. Χαρδαλιάς σημειώνει ότι και στους 66 δήμους της Αττικής βρίσκονται σε εξέλιξη 300+1 έργα και 50+1 παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 2,59 δισ. ευρώ, ενώ το 58,8% του σχεδίου της περιφερειακής Αρχής ήδη έχει τεθεί σε τροχιά υλοποίησης. Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη μνεία στα 64 μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και στο πρόγραμμα καθαρισμού και συντήρησης 448 ρεμάτων, συνολικού μήκους 880 χιλιομέτρων.

Όπως τονίζει, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες η Περιφέρεια λειτουργεί βάσει ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο ελέγχεται και αξιολογείται διαρκώς, με στοιχεία διαθέσιμα στους πολίτες και ξεκάθαρο στόχο: «Μία Αττική πιο ασφαλή, πιο βιώσιμη, πιο λειτουργική στην καθημερινότητα του πολίτη, πιο ανθρώπινη».

Εξηγώντας την επιλογή του να παρουσιάσει τον απολογισμό στα μισά της θητείας του και όχι λίγο πριν από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ο κ. Χαρδαλιάς επισημαίνει ότι η λογοδοσία αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε αιρετού. «Θέλω τον πολίτη συμμέτοχο αλλά και κριτή. Από την πρώτη έως την τελευταία μου ημέρα ως περιφερειάρχης Αττικής», υπογραμμίζει προσθέτοντας ότι η διοίκησή του επιδιώκει να κριθεί όχι από τις εξαγγελίες, αλλά από το πραγματικό αποτύπωμα που θα αφήσει σε κάθε γειτονιά. «Αυτός ήταν εξαρχής ο στόχος μας: Να μετατρέψουμε το όραμα σε έργο και το έργο σε μια καλύτερη καθημερινότητα για κάθε πολίτη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο περιφερειάρχης Αττικής χαρακτηρίζει συνειδητή την απόφασή του να λογοδοτήσει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σημειώνοντας: «Η εμπιστοσύνη δεν τελειώνει την ημέρα των εκλογών. Εκεί αρχίζει. Και από εκείνη τη στιγμή οφείλεις, κάθε μέρα, να την κερδίζεις ξανά». Διευκρινίζει, μάλιστα, ότι η περιφερειακή Αρχή επέλεξε να εγκαταλείψει την αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και να περάσει σε σχεδιασμό με χρονοδιαγράμματα, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Παράλληλα, τονίζει ότι ο απολογισμός δεν ήταν ένας απλός κατάλογος αριθμών, αλλά η αποτύπωση μίας προσπάθειας, καθώς τα έργα δεν αρχίζουν την ημέρα των εγκαινίων, αλλά πολύ νωρίτερα, μέσα από μελέτες, αδειοδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις, δύσκολες αποφάσεις και συστηματική δουλειά.

Στο άρθρο του, ο κ. Χαρδαλιάς ευχαριστεί τους συνεργάτες του, τα στελέχη, τους εργαζομένους και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, επισημαίνοντας πως «τίποτε από όσα έχουμε πετύχει δεν είναι αποτέλεσμα ενός ανθρώπου». Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της παρουσίας του στο πεδίο: «Η Αυτοδιοίκηση δεν ασκείται πίσω από ένα γραφείο. Ασκείται στις γειτονιές, στον δρόμο, δίπλα στους πραγματικούς ανθρώπους».

Επίσης, μιλάει για τις παρεμβάσεις προσβασιμότητας, την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των 388 καμερών στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Αττικής, καθώς και το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον», υπογραμμίζοντας ότι και οι λιγότερο θεαματικές δράσεις είναι εξίσου κρίσιμες. «Ένα καθαρό ρέμα δεν γίνεται πρωτοσέλιδο, αλλά όταν έρθει η επόμενη μεγάλη καταιγίδα γίνεται η διαφορά ανάμεσα στην ασφάλεια και στην καταστροφή», αναφέρει.

Ολοκληρώνοντας το άρθρο του, ο περιφερειάρχης Αττικής αναγνωρίζει ότι παραμένουν προβλήματα και έργα που προχωρούν πιο αργά από το επιθυμητό, ξεκαθαρίζοντας, όμως, πως οι πολίτες δεν περιμένουν δικαιολογίες, αλλά λύσεις. «Σε αυτούς λογοδοτούμε. Και σε αυτούς θα συνεχίσουμε να λογοδοτούμε μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας μας. Γιατί αυτός είναι, τελικά, ο μόνος δρόμος για να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι πολίτες της Αττικής», τονίζει ο κ. Χαρδαλιάς.