Με αιχμή την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και νέες παρεμβάσεις που αναμένεται να ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ητο κυβερνητικό επιτελείο προετοιμάζει το οικονομικό πακέτο για το 2027. Μέχρι την τελευταία στιγμή, όπως επισήμανε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα προστίθενται παρεμβάσεις ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει και βεβαίως με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Για παράδειγμα, με τις τιμές των καυσίμων να καλπάζουν λόγω της αναζωπύρωσης του πολέμου δεν αποκλείεται τα επόμενα 24ωρα να δούμε νέα μέτρα στήριξης των πολιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα εξετάσει πρόσθετα μέτρα στήριξης. Αν και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού στο οικονομικό επιτελείο εξετάζουν όσον αφορά στο επίδομα θέρμανσης την αξιοποίηση του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετη ενίσχυση έως και 100 ευρώ.

Βέβαιο θεωρείται ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης μέσα από διάφορα προγράμματα. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει το μοτίβο των φοροελαφρύνσεων με συγκεκριμένες στοχεύσεις κοινωνικών ομάδων.

Τα περισσότερα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν το 2027 και θα επικεντρώνονται στην ενίσχυση των ευάλωτων πολιτών, την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και στην περαιτέρω αύξηση των μισθών και της απασχόλησης.

Αυτό που ξεκαθαρίζουν σε κάθε τόνο κυβερνητικά στελέχη και μέλη του οικονομικού επιτελείου είναι ότι παραμένει εκτός συζήτησης η επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ, ποσό που δεν μπορεί να καλυφθεί.

Τα μέτρα που έχουν κλειδώσει μέχρι στιγμής

Ελεύθεροι Επαγγελματίες & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:

Αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης και νέες παρεμβάσεις στο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης.

Νέα φορολογική κλίμακα για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων σε αυτοαπασχολούμενους.

Μειώσεις στο ασφαλιστικό κόστος και παρεμβάσεις στην προκαταβολή φόρου.

Κατάργηση ή μειώσεις στο τέλος επιτηδεύματος.

Στεγαστική Πολιτική & Ακίνητα

Νέο στεγαστικό πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙΙ» με πιο ευέλικτα εισοδηματικά κριτήρια.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για όσους αποκτούν εισοδήματα από ενοίκια.

Στοχευμένες διορθώσεις στον ΕΝΦΙΑ για συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών.

Συνταξιούχοι & Κοινωνική Στήριξη

Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς με στόχο την αύξηση όλων των συντάξεων από το 2027.

Ενέργεια & Εκτάκτες Παρεμβάσεις

Ενεργοποίηση ρήτρας διαφυγής για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με προγράμματα έως το 2029.

Και βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός διατηρεί πάντα κάποιο μέτρο, έναν άσο στο μανίκι του με μια παρέμβαση έκπληξη την οποία θα κρατήσει επτασφράγιστο μυστικό μέχρι την ομιλία του στα εγκαίνια της ΔΕΘ.